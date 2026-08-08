TBMM’de tansiyon yükseldi! “Adil olacaksınız” diyerek Başkanlık Divanı’na yürüdü

TBMM Adalet Komisyonu’nda “çerçeve yasa” teklifinin görüşmeleri sırasında İYİ Parti Çanakkale Milletvekili Rıdvan Uz ile Komisyon Başkanı Cüneyt Yüksel arasında söz alma tartışması yaşandı.

Teklifin tümü üzerindeki konuşmaların ardından maddelere geçilmesini oylamaya sunan Yüksel’e tepki gösteren Uz, “Adil olacaksınız. Adaletli olacaksınız. Konuşmayan arkadaşlar var. Adil olmak zorundasınız” dedi.

Oylamanın kabul edilmesinin ardından Uz’un tepkisini sürdürmesi üzerine Yüksel, “Herkes kendi derdini konuşuyor. Konuşacaksınız, yine de konuşacaksınız. Kimse susturamayacak sizi” ifadelerini kullandı.

BAŞKANLIK DİVANI’NA YÜRÜDÜ

Komisyon Başkanı Yüksel’in, “Kifayet-i müzakere yaptım, oylama yaptım” sözlerine Uz, “Biz yerimize oturmayız” diyerek karşılık verdi. Yerinden kalkan Uz, Başkanlık Divanı’na doğru yürüdü.

Yüksel ise Uz’a bağırarak, “Otur yerine” dedi. Tartışmanın büyümesi üzerine Uz, Yüksel’in yanına gitmeye çalıştı. İYİ Partili ve AK Partili milletvekilleri araya girerek Uz’u engelledi.

POYRAZ: BÜTÜN SÖZLERİ DİNLEMEK ZORUNDASINIZ

Tartışmanın ardından İYİ Parti Grup Başkanvekili Uğur Poyraz söz aldı. Görüşülen teklifin hassasiyetine dikkat çeken Poyraz, “Sayın Başkanım... Şimdi öncelikle, hassas bir kanun teklifini tartışmaya çalıştığımızın herkes farkında. İnsani tutumu da muhafaza etmek için elinizden geleni yaptığınızı da görüyoruz. Burada ilk teklif sahipleri saatlerce konuştular” dedi.

Yüksel ise Poyraz’a, “Kimse saatlerce konuşmadı, 40 dakika konuştu... En çok konuşan 40 dakika konuştu” karşılığını verdi.

Poyraz, milletvekillerinin konuya ilişkin hassasiyetleri nedeniyle söz istediğini belirterek, “Burada siz komisyon başkanı olarak böylesine hassas bir konuda bütün sözleri dinlemek, bütün sözleri de tutanağa geçirmek mecburiyetindesiniz. Bu konuyla ilgili hem hukukçu kimliğinizle, hem parlamenter kimliğinizle, hem akademisyen kimliğinizle karar vermek zorundasınız. O yüzden biraz önce yapmış olduğunuz oylama bu komisyonun da, sizin akademisyen kimliğinizin de, hukukçu kimliğinizin de ölçüşmüyor. Ben yakıştıramadım” ifadelerini kullandı.

Yüksel de Poyraz’a, “Yerinize geçin lütfen” dedi.

YÜKSEL: KİFAYET-İ MÜZAKERE YAPTIM VE MADDELERE GEÇTİM

Tartışmanın ardından açıklama yapan Yüksel, milletvekillerinin sözünü kesmediğini ve konuşmalara süre kısıtlaması getirmediğini söyledi.

Yüksel, “Dinledim sizi, anladım sizi. Şunu ifade etmek istiyorum; şimdi bakın, ben kimsenin sözünü kesmedim. Herkese süre kısıtlaması da koymadım. Ama bu şekilde devam ederse süre kısıtlaması koyacağım. Onu yapmamak için kifayet-i müzakere arkadaşlar talep etti, kifayet-i müzakere yaptım ve maddelere geçtim. Şimdi maddelerde ben yine size söz vereceğim. Yine siz istediğiniz şekilde konuşacaksınız. Eğer böyle yapmazsam ben süre kısıtlaması koyacağım. Yani bunu bu şekilde devam edemeyiz arkadaşlar. Hepiniz parlamentersiniz, hepiniz tüzüğü benden daha iyi bilirsiniz” diye konuştu.

OLGUN İLE YÜKSEL ARASINDA “KONUŞMA SÜRESİ” TARTIŞMASI

Komisyondaki gerginliğin azalmasının ardından İYİ Parti Afyonkarahisar Milletvekili Hakan Şeref Olgun söz aldı. Olgun, 31 Mayıs 2025 tarihli Ombudsman tutanağını hatırlatarak geçmişte kifayet-i müzakere ve komisyon üyesi olmayan milletvekillerinin konuşmalarının kısıtlanmasına ilişkin taleplere Yüksel’in karşı çıktığını söyledi.

Olgun, “Bu tutanağımızda biz kifayeti müzakere talebini biz talep etmişiz. Komisyon üyesi olmayan üyelerin kısıtlanmasını biz talep etmişiz. Ama siz demişsiniz ki ‘Burası Adalet Komisyonu, burası demokrasinin, özgürlüklerin olması gereken komisyon’ demişsiniz” ifadelerini kullandı.

Olgun, 16 Temmuz 2025 tarihli Çocuk Koruma Kanunu görüşmelerinde milletvekillerinin sabah saat 04.00-05.00’e kadar konuştuğunu, o dönemde de konuşmaların sınırlandırılması yönündeki taleplerin kabul edilmediğini belirtti.

3 Aralık 2025 tarihli 11. Yargı Paketi görüşmelerini de hatırlatan Olgun, AK Parti Milletvekili Nurettin Alan’ın konuşma süresinin sınırlandırılmasını istediğini ancak Yüksel’in uygulamasını değiştirmediğini söyledi.

Olgun, “Şimdi hiç bu tarafa bakmayacaksınız, bu tutanakta bu böyle olmalıdır, ben süreyi kısıtlıyorum, ben süreye kısıtlama koyuyorum demeniz sizin kendi kendinizi inkar etmeniz demektir. Bu sebeple siz uygulamayı kaldırın” dedi.

OLGUN: BU ADALET KOMİSYONU’NUN ADINA YAKIŞMAZ

Milletvekillerinin genel görüşmelerde söz hakkının kısıtlanmasına karşı çıkan Olgun, “İnsanlar konuşacak deyince şöyle; istediği yerde konuşmak değil, adam genel hakkında konuşmak istiyor. Birinci madde hakkında bilgisi yok veya hazırlanamamış. Yani buna nasıl karar veriyorsunuz?” diye konuştu.

Geçmiş toplantı tutanaklarını Yüksel’e gösteren Olgun, “Bakın burada adaletsiz davranıyorsunuz, bu olmaz. Bu Adalet Komisyonunun adına yakışmaz. Ben sizin kendi tutanaklarınızla bunların hepsi... Size de vereyim, okuyun. Bana bir şey söyleyin. ‘Uygulamayı değiştiriyorum’ deyin, kabul edeyim” ifadelerini kullandı.

Yüksel ise “Sayın Olgun, çok... O tutanakları çok iyi biliyorum” karşılığını verdi.

OLGUN: İSTEYEN HERKESE SÖZ VERMENİZ LAZIM

Olgun, genel görüşmeler sırasında söz isteyen bütün milletvekillerine konuşma hakkı tanınması gerektiğini savundu.

“Genel hakkında isteyene vereceksiniz” diyen Olgun, “Ama genel konusunda... Bakın genel konusunda bu herkesin, isteyenin vermeniz lazım. Bu adaletsizlik. Hem diyorsunuz ‘tarihi bir gün’... ya böyle tarihi bir gün olur mu ya? Nasıl bir tarihi gün?” ifadelerini kullandı.

Olgun ayrıca maddeler üzerindeki konuşmalar için üçer dakikalık süre bulunduğunu belirterek, “Olmaz olsun böyle tarihi gün” dedi.

Yüksel ise maddelerde konuşacak milletvekillerinin ayrılacağını ifade ederek, “Maddeleri arkadaşlar ayıracağız. Herkes isteyebilir. O zaman tamam. Ama genelde konuşacak bu arkadaşlar” diye konuştu.

Olgun, Yüksel’e, “Bakın siz üç yıllık Adalet Komisyonu Başkanlığı sıfatınıza, iyi adınıza leke sürersiniz. Bugünkü komisyon diğer komisyonlara benzemez, bugün tarihi bir gün diyorsunuz, beş kişinin fazla konuşmasına razı gelmiyorsunuz” sözleriyle tepki gösterdi.

Görüşmelerin devamında Yüksel, milletvekillerine 10’ar dakika söz verilmesini önererek, “Ben arkadaşlara söz vereyim, 10’ar dakika” dedi.