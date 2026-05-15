Sanchez'den Lamine Yamal'a Destek

15.05.2026 01:17
İspanya Başbakanı Sanchez, Yamal'ın Filistin bayrağı sallamasına destek vererek İsrail'i eleştirdi.

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, lig şampiyonluğu kutlamalarında Barselona sokaklarında Filistin bayrağı salladığı için İsrail Savunma Bakanı İsrael Katz tarafından eleştirilen Fas kökenli İspanyol milli futbolcu Lamine Yamal'a destek verdi.

Sanchez, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya sitesinden yaptığı paylaşımda İsrailli bakanı hedef alarak sert cevap verdi.

Sanchez, "Bir devletin bayrağını sallamayı (nefret kışkırtmak) olarak görenler ya akıllarını kaybetmişlerdir ya da kendi utanç duygularıyla kör olmuşlardır. Lamine, milyonlarca İspanyol'un hissettiği Filistin'le dayanışmayı ifade etmiştir. Bu da onunla gurur duymamız için bir başka sebeptir." diye yazdı.

Barcelona'nın lig şampiyonluğunu ilan etmesinin ardından 11 Mayıs'ta Barselona sokaklarında yapılan kutlamalara Yamal, kulüp otobüsü üzerinden Filistin bayrağı sallayarak katılmıştı.

Bunun üzerine İsrail Savunma Bakanı Katz da, X hesabından "Lamine Yamal, askerlerimiz 7 Ekim'de Yahudi çocukları, kadınları ve yaşlıları katleden, tecavüz eden, yakan ve öldüren Hamas terör örgütüyle savaşırken İsrail'e karşı nefreti körüklemeyi seçti." diye yazmış ve arkasından "Bu tür bir mesajı destekleyen herkes kendine şu soruyu sormalı: Bunu insani bir davranış olarak mı görüyorlar? Bu ahlaki mi?" ifadelerini kullanmıştı.

İspanya Milli Takımı'nın ve Barcelona'nın genç yıldızı Yamal'ın Filistin'e destek veren hareketi İsrail'in kışkırttığı bazı çevrelerce polemik konusu yapılmıştı.

Başbakan Sanchez, 12 Mayıs'ta Başbakanlık konutu Moncloa'da yapılan bir basın toplantısında "Yamal'ın kutlamada Filistin bayrağını sallamasına ne diyorsunuz?" şeklindeki bir soruya yanıt olarak, İspanya'nın Filistin Devletini resmi olarak tanıdığını hatırlatarak, "İsrail'in olduğu gibi Filistin'in de mevcudiyet hakkı vardır." demişti.

Kaynak: AA

