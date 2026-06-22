Sanchez'in Eşine Yargı Yolu Açıldı

İspanya'da, Başbakan Pedro Sanchez'in eşi Begona Gomez'in, aşırı sağcı gruplarca ortaya atılan "nüfuzunu kullanma, iş dünyasında yolsuzluk, zimmet ve görevini kötüye kullanma" suçlamalarıyla yargı yolu açılması tartışma yarattı.

Yaklaşık 1,5 yıl süren soruşturma sonrasında hakkındaki suçlamaların yargılanması için yeterli olduğuna kanaat getirerek, Başbakan Sanchez'in eşini sanık sandalyesine oturtma kararı alan hakim Juan Carlos Peinado, aynı zamanda Begona Gomez'in pasaportuna el konulmasına karar verdi.

Hakim Peinado'nun, 24 Haziran'da mahkemeye çağırarak kendisine bizzat ibraz edeceği ihtiyati tedbir kararı gereği, Begona Gomez'in pasaportuna el konularak, ayda iki kez mahkemeye gidip imza vermekle yükümlü kılınmasına ilişkin kararın önceden basına sızdırılması eleştirilere yol açtı.

İspanyol hakimin, ihtiyati tedbir getirilmesine gerekçe olarak Başbakan Sanchez'in eşinin ülkeden kaçma riski bulunduğunu ileri sürmesi ve İspanyol polisinin "Begona Gomez'in adaletten kaçarken kendisine yardım edebileceğini" ima etmesi de hukuki ve siyasi polemiklere neden oldu.

Türkiye'deki Hakimler ve Savcılar Yüksek Kuruluna karşılık gelen İspanya'daki Yargı Genel Kurulu (CGPJ), "polisin, Begona Gomez'in kaçışını kolaylaştırabileceği" imasından dolayı hakim Peinado hakkında disiplin soruşturması başlatma kararı aldı.

Bunun için iki gün süren acil toplantılar yapan CGPJ'nin 8 üyesinin 4'ü "evet", 4'ü "hayır" oyu kullansa da bu tip eşitlik durumunda başkanın (CGPJ Başkanı Isabel Perello) oyunun çift sayılmasının etkisiyle, "yetkisini kötüye kullanmak" suçlamasıyla, gelecek eylül ayında 70 yaşını dolduracak ve normal şartlarda emekliye ayrılacak hakim Peinado hakkında soruşturma açılması kararı çıktı.

Başbakan Sanchez'in eşinin yargılanacağı ve ihtiyati tedbirle pasaportuna el konulacak olması hükümet tarafından sert dille eleştirilirken, yargıya etki etmekle suçlanan ana muhalefetteki sağ görüşlü Halk Partisi (PP) yargının bağımsızlığını savunan açıklamalar yaptı.

Hükümetten, hakim Peinado'ya sert eleştiri

Adalet Bakanı Felix Bolanos Garcia, Dijital Geçiş ve Kamu Yönetimi Bakanı Oscar Lopez, Ulaştırma Bakanı Oscar Puente ile Bilim, İnovasyon ve Üniversiteler Bakanı Diana Morant gibi bazı bakanlar, yaptıkları açıklamalarda, hakim Peinado'nun Begona Gomez hakkında verdiği kararların "hukuktan uzak, anlaşılmaz, anormal, sınır tanımayan ve PP'ye destek veren" türde olduğunu iddia etti.

Hakim Peinado'nun, Başbakan Sanchez'in liderliğini yaptığı Sosyalist İşçi Partisini (PSOE) zan altında bırakan bazı yolsuzluk soruşturmalarıyla (eski Başbakan Jose Luis Rodriguez Zapatero ve eski PSOE üyesi Leire Diez) ilgili olarak kendi talebiyle Meclis Genel Kurulunda konuşma yapacağı gün olan 24 Haziran'da Begona Gomez'i mahkemeye çağırması da hükümet tarafından eleştirildi.

Aşırı sağcı ve aşırı Katolik görüşleriyle bilinen Hazte Oir derneğinin suçlaması sonrası yargılanacak Başbakan Sanchez'in eşi Begona Gomez hakkında 24 yıl hapis cezası talep ediliyor.

Başbakanlık tarafından Sanchez'in eşine asistan olarak görevlendirilen ve Begona Gomez gibi pasaportuna geçici olarak el konulacak Cristina Alvarez de 22 yıl hapis talebiyle yargılanacak.

"Nüfuzunu kullanarak çeşitli şirket ve kuruluşlarla ticari ve profesyonel ilişkiler kurmak, kamu sübvansiyonları ve yardımlarından yararlanmaya çalışmakla" suçlanan Gomez'e yönelik iddialar arasında görev yaptığı Madrid Complutense Üniversitesi içinde geliştirdiği araç veya yazılım için sponsorluk, hizmet ve teknik destek sağlamak amacıyla kişisel konumundan yararlandığı, mali menfaat sağladığı, kamu fonlarını usulsüz kullandığı gibi suçlamalar da bulunuyor.

Jandarmaya bağlı Merkezi Operasyon Birimi (UCO), Begona Gomez hakkındaki tüm iddiaları yalanlayan rapor yayımlamıştı.