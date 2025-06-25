Sanchez, NATO Zirvesi'nde Savunma Harcamalarını Yüzde 2,1'le Sınırladı - Son Dakika
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Sanchez, NATO Zirvesi'nde Savunma Harcamalarını Yüzde 2,1'le Sınırladı

25.06.2025 17:22
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İspanya Başbakanı Sanchez, NATO'da GSYH'nin yüzde 5'ine çıkarılan harcama hedefini reddetti.

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, Hollanda'nın Lahey kentinde yapılan NATO Zirvesi'nde kararlaştırılan savunma harcamalarının 2035'e kadar Gayri Safi Yurt İçi Hasıla'nın (GSYH) yüzde 5'ine çıkarılması taahhüdünde, ülkesini yüzde 2,1 ile sınırlayarak dışarıda bıraktı.

Sanchez, NATO Zirvesi'nin ardından düzenlediği basın toplantısında, "Savunmaya GSYH'nin yüzde 2,1'i oranında harcama yapılması, teknik ve beşeri kabiliyetlerin karşılanmasına yetiyor." dedi.

"Bu zirvede başka bir İspanya başbakanı olsaydı, savunma harcamalarına GSYH'nin yüzde 5'inin ayrılmasına imza atardı ve bu bir hata olurdu ama biz yapmadık." ifadesini kullanan Sanchez, "Yüzde 2,1 bizim sosyal modelimizle bağdaşan ve yeterli bir oran." şeklinde konuştu.

Zirvede varılan anlaşma için "sadık, çok uluslu, ittifakın tüm üye ülkelerini memnun eden bir anlaşma" değerlendirmesini yapan Sanchez, "Ulusal egemenliğimize saygı gösteriliyor ve biz de diğer üyelere saygı gösteriyoruz. İspanya, NATO ile taahhütlerini yerine getiren, güvenilir, egemen ve sağlam bir ülkedir." açıklamasında bulundu.

Sanchez, "Tartışılan konu savunma harcamalarının yüzdeleri değil ihtiyaç duyduğumuz kapasiteler olmalıdır. Daha fazla fırkateyne ihtiyacımız yok. Daha fazla işbirliğine ihtiyacımız var." ifadelerini kullandı.

Zirve öncesinde "İspanya bir sorun" diyen ABD Başkanı Donald Trump'ın sözlerine, "İspanya çözümdür. İspanya her zaman çözümler sunar, asla sorun olmamıştır." diye cevap veren Sanchez, zirve boyunca ABD Başkanı ile selamlaşmamasını "fırsat olmaması ve tesadüfi bir durum" olarak açıkladı.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Politika, Savunma, İspanya, Ekonomi, Güncel, Dünya, Nato, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sanchez, NATO Zirvesi'nde Savunma Harcamalarını Yüzde 2,1'le Sınırladı - Son Dakika

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