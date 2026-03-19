Sanchez: Savaşa Hayır!

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarını yasa dışı gördüklerini ve "savaşa hayır" pozisyonlarını koruduklarını belirterek, Avrupa Birliği (AB) Liderler Zirvesi'nden çatışmalara barışçıl çözümler çıkmasını temenni ettiğini söyledi.

Sanchez, Brüksel'de gerçekleşen AB Liderler Zirvesi öncesinde basına yaptığı açıklamada, "Bu Konsey toplantısı, Avrupa için çok kritik bir anda gerçekleşiyor. İspanya olarak biz barışı, saygıyı, barış içinde bir arada yaşamayı savunuyoruz. İran'daki savaşta sorgulanan da tam olarak bu. Biz, bu savaşı yasa dışı olarak görüyoruz ve 'savaşa hayır' diyoruz." ifadelerini kullandı.

Dünyanın çalkantılı bir dönemden geçtiğini ve siyasi liderlerden beklenenin "barış ve refahla noktalanan değerleri savunmak olduğunu" vurgulayan Sanchez, "Eğer biz, bu değerleri savunmayı Avrupa'dan yaparsak, bu savaşı kısa sürede bitirebilir ve insan hayatına mal olan, mülteciler yaratan çatışmalara barışçıl çözümler bulabiliriz. İspanya'nın savunacağı şey budur ve umarım Avrupa Konseyi'nden çıkacak pozisyon da bu olur." dedi.

Sanchez, azınlık hükümeti olarak son 3 yıldır Meclisten geçmeyen ve halen 2023 yılının bütçesiyle yönetilen İspanya'da önceliğin halihazırda bu olmadığını vurguladı.

"Bu sıradan bir savaş değil." diyen Sanchez, şunları kaydetti:"

"Bu, giderek tırmanan bir dizi çatışma. İspanya, tarihin doğru tarafında ve bunun etkilerini hafifletmek için tüm kaynaklarımızı seferber edeceğiz. Bütçeyi daha sonra görüşebiliriz ancak şu anda İspanya'nın önceliği, onaylamadığımız bir savaşın etkilerinden vatandaşlarımızı korumaktır. Kimse bu savaşı öngörmedi. Hükümet, acil olana odaklanmalı ve acil olan da budur."