Sanchez, Ukrayna'ya Destek İçin Kiev'e Gidiyor

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İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, "İspanya'nın Ukrayna demokrasisine desteğini yeniden teyit etmek" için 24 Şubat Pazartesi günü Kiev'e giderek Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile görüşeceğini bildirdi.

Sanchez, X'teki paylaşımında, "İspanya'nın Ukrayna demokrasisine ve Devlet Başkanı'na verdiği desteği yeniden teyit etmek için pazartesi günü Kiev'de olacağım." dedi.

İspanya'da Başbakanlık kaynakları, EFE haber ajansına verdikleri bilgide, Rusya-Ukrayna savaşının başlamasının 3. yılı nedeniyle Kiev'de yapılacak zirveye katılacak Sanchez'in, "İspanya için şu an Başkan Zelenskiy ve Ukrayna halkının yanında olma zamanıdır. Saldırganın ödüllendirilmediği, adil ve kalıcı bir barışa ulaşmak için Ukrayna'nın tüm çabalarına destek verilecektir." mesajı vereceğini ifade etti.

Sanchez, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarının başlamasından bu yana dördüncü kez Ukrayna'yı ziyaret edecek.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'ye "diktatör" demesi ve "berbat bir iş çıkardığını" söylemesinin ardından gelecek hafta başında Kiev'de yapılacak ve bazı Avrupa Birliği ülkeleri liderlerinin katılacağı zirve önem taşıyor.