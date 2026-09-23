Sanders, insan kontrolünden bağımsız süper yapay zekayı istemiyor - Son Dakika
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Sanders, insan kontrolünden bağımsız süper yapay zekayı istemiyor

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Yapay zekanın kontrolüne dair yasa teklifi hazırlığı yapan Senatör Sanders, insan kontrolünden bağımsız süper yapay zeka istemediklerini söyledi. Sanders, Trump'ın konuyu çok az anladığını düşündüğünü belirtip tehlikelerden kaçınmanın ABD-Çin işbirliği gerektireceğini savundu.

ABD'li siyasetçi Senatör Bernie Sanders, insanlardan daha zeki hale gelebilecek ve "insan kontrolünden bağımsız hareket edebilecek bir süper yapay zeka" geliştirmeyi istemediklerini söyledi.

Yapay zekanın kontrolüne dair yasa teklifi hazırlığı yapan Sander, konuya dair Associated Press (AP) ajansına konuştu.

ABD'li Senatör Sanders, insanlardan daha zeki hale gelebilecek ve insan kontrolünden bağımsız hareket edebilecek bir süper yapay zeka geliştirmeyi istemediklerini vurgulayarak, "Bunu yavaşlatalım' demek için dahi olmaya gerek yok. İnsanlardan daha zeki hale geldiğinde, insan kontrolünden bağımsız hareket edebilecek bir süper yapay zeka geliştirmeyi gerçekten istiyor muyuz? Bence istemiyoruz." ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın bu konuyu "çok az anladığını düşündüğünü" belirterek, "Trump'ın bu meselenin ne olduğuna dair çok az anlayışa sahip olduğunu düşünüyorum. Esas olarak yavaşlamanın ekonomik sonuçlarıyla ilgilendiğini düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Sanders, yapay zekanın tehlikelerinden kaçınmanın nihayetinde ABD ile Çin arasında işbirliği gerektireceğini savunup bunu Soğuk Savaş döneminde nükleer silahların kontrol altına alınmasına benzeterek, "Muhafazakar Ronald Reagan, komünist Gorbaçov ile oturup insanlığı koruyan bir nükleer antlaşma üzerinde çalışması gerektiğini anlayacak kadar akıllıydı. Bence bunu şimdi yeniden yapabiliriz." dedi.

"Yapay zekanın insanlığı yok edebileceği" iddiası

OpenAI ve Anthropic'te son 3 yıldır araştırmacı olarak çalışan Jacob Coxon, iki şirketin de yapay zeka konusunda yeterince sorumlu davranmadığını savunarak, Anthropic'ten istifa etmişti.

Şirketlerin kendi kendini geliştirebilen yapay zekasistemleri için kontrolsüz yarış içinde olduklarını ileri süren Coxon, bu sistemlerin yakın gelecekte "her şeyi hackleyebilecek" insanüstü sistemlere dönüşebileceğini savunmuştu.

Coxon, ayrıca yapay zeka modellerini geliştiren bazı sektör çalışanlarının bu sistemlerin 10 yıl içinde "insanlığı öldürebileceğine" ciddi şekilde inandıklarını öne sürmüştü.

Kaynak: AA
Amerika Birleşik DevletleriÇin Halk CumhuriyetiDonald TrumpYapay ZekaTeknolojiPolitikaGüncelSon Dakika

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