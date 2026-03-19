Sanders, İsrail'e Silah Satışına Karşı Tasarı Sundu
19.03.2026 21:31
Senatör Bernie Sanders, İsrail'e 660 milyon dolarlık bomba satışını engellemek için tasarı sundu.

ABD Senatörü Bernie Sanders, ABD yönetiminin İsrail'e satılmasına onay verdiği yaklaşık 660 milyon dolarlık bomba satışını engellemek için bir tasarı sundu.

ABD'li bağımsız senatör Sanders, senatörler Chris Van Hollen, Jeff Merkley ve Peter Welch ile birlikte, İsrail'e yapılması planlanan silah satışını engellemek amacıyla ortak adım attı.

Konuyla ilgili yazılı bir açıklama yapan Sanders, (ABD Başkanı Donald) Trump yönetiminin kısa süre önce satışına onay verdiği 20 binden fazla bombanın İsrail'e sevk edilmesini engellemek amacıyla diğer senatörlerden destek istediklerini belirtti.

Sanders, açıklamasında, "İsrail'in aşırılıkçı hükümetinin Gazze, İran ve Lübnan'da yol açtığı korkunç yıkım göz önüne alındığında, Amerikan vergi mükelleflerinin şu anda yapması gereken en son şeyin, (İsrail Başbakanı Binyamin) Netanyahu hükümetine 22 bin yeni bomba sağlamaktır. Yasadışı bir savaşı desteklemek için artık silah yok." ifadelerini kullandı.

ABD yönetiminin onayıyla İsrail'e gönderilecek silah paketinin, 5 bin küçük çaplı bomba, 10 bin adet 250 kiloluk bomba ve 12 bin adet 500 kiloluk bomba olmak üzere toplam 22 bin bomba içerdiği, değeri yaklaşık 660 milyon dolar olarak açıklandı.

Cumhuriyetçilerin kontrolündeki Senato'da tasarının kabul edilmesi beklenmezken, İsrail'e yapılacak yeni silah satışlarına yönelik Kongre tepkisi açısından bu tür tasarıların önem taşıdığı değerlendiriliyor.

Kaynak: AA

