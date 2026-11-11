Sanders, Schumer'ın Demokrat Parti liderliği girişimine destek vermeyeceğini açıkladı - Son Dakika
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Sanders, Schumer'ın Demokrat Parti liderliği girişimine destek vermeyeceğini açıkladı

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ABD'li Bağımsız Senatör Bernie Sanders, Chuck Schumer'ın Demokrat Parti grubuna liderlik etme girişimini desteklemeyeceğini açıkladı. Sanders, Schumer'ın görüşlerinin parti tabanından uzak olduğunu savunarak İsrail'e askeri yardım ve yapay zeka politikalarını eleştirdi.

NEW ABD'li Bağımsız Senatör Bernie Sanders, Senato'da Demokrat Parti grubuna uzun süre liderlik yapan Chuck Schumer'in artık yeni dönemde liderlik etme girişimini desteklemeyeceğini duyurdu.

Sanders, The Nation dergisine verdiği mülakatta, 3 Kasım'da yapılan ara seçimlerden sonra "statükoda değişim" ihtiyacına işaret etti.

Schumer ile Brooklyn'de aynı mahallede büyüdüğünü, aynı okullara gittiğini ve şahsen kendisini sevdiğini söyleyen Sanders, "Ancak Amerikan tarihinin bu anında, Chuck'ın görüşlerinin Amerikan halkının ve özellikle de Demokrat Parti'nin tabanının bulunduğu yerden çok uzak olduğunu düşünüyorum. Birçok konuda, seçmenlerinin nerede olduğunu anlamıyor." ifadesini kullandı.

Sanders, ilk olarak ABD'nin İsrail'e askeri yardımlarına dikkat çekerek, "Partide birçoğumuz İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Gazze'deki Filistin halkına soykırım yaptığını, Netanyahu'nun bir savaş suçlusu olduğunu ve ABD'nin İsrail'e bir kuruş daha askeri yardım sağlamaması gerektiğini düşünüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Schumer'in ABD halkının ekonomik ihtiyaçları konusunda da "yüzeysel çözümler" aradığını vurgulayan Sanders, yapay zeka konusunda da bir avuç milyarderin dayattığı, dünya tarihindeki en dönüştürücü teknolojiye yönelik kayda değer hiçbir şey yapmadığını belirtti.

Sanders, "Amerikan halkı, veri merkezleri ve yapay zekanın hızlı gelişimi konusunda derinden endişeli. Seçimler bunu gösteriyor. Bu konular, bence Chuck'ın öncülük etmediği konulardan sadece bazıları." ifadelerini kullandı.

ABD halkının yüzde 60'ının maaştan maaşa yaşadığını anlatan Sanders, eğer ülkedeki ekonomik acıyı, yapay zeka ile ortaya çıkan gelecek kaygısını ele almadıkları takdirde demokrasinin geleceğinden endişe duyacağını söyledi.

Sanders, "Bence insanlar şöyle diyecekler; 'Trump; bizi hayal kırıklığına uğrattı. Demokratlara bir fırsat verdik. Şimdi onlar da bizi hayal kırıklığına uğrattılar. Gerçekten ihtiyacımız olan şey, işleri doğru yapacak güçlü bir adam." değerlendirmesinde bulundu.

Senatoda çoğunluk lideri yarışında desteklediği bir aday olup olmadığı sorusuna da Sanders, Maryland Senatörü Chris Van Hollen'ı destekleyeceğini kaydetti.

Kaynak: AA
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