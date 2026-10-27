Sandık çıkış anketlerine göre Netanyahu karşıtı blok önde, hükümet çoğunluğu yok

Sandık çıkış anketlerine göre Netanyahu karşıtı blok önde, hükümet çoğunluğu yokGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İsrail'de sandık çıkış anketlerine göre Netanyahu karşıtı blok seçimi önde tamamlasa da hükümet çoğunluğuna ulaşamıyor. Filistinli vatandaşları temsil eden partiler ise kilit konuma ulaştı.
İsrail'de sandık çıkış anketlerine göre Netanyahu karşıtı blok seçimi önde tamamlasa da hükümet çoğunluğuna ulaşamazken, Filistinli vatandaşları temsil eden partiler kilit konuma ulaştı
Kaynak: AA
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