Sandıklı'da Şehitleri Anma Yürüyüşü
Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde Akharım beldesinde Miralay Reşat Bey ve 57. Tümen şehitleri için Dikmenbaba-Çiğiltepe arasında anma yürüyüşü düzenlendi. Katılımcılar, Büyük Taarruz şehitleri için dua etti.
? Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde "Miralay Reşat Bey ve 57. Tümen Şehitleri Anma Yürüyüşü" gerçekleştirildi.
Akharım beldesindeki anma yürüyüşü, Dikmenbaba-Çiğiltepe arasında gerçekleştirildi.
Katılımcılar, Büyük Taarruz şehitlerine dua etti.
Etkinliğe, Sandıklı Kaymakamı Batuhan Bingöl, Sandıklı Belediye Başkanı Adnan Öztaş, Akharım Belediye Başkanı Süleyman Kaynak, ilçe protokolü ve vatandaşlar katıldı.
Kaynak: AA
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