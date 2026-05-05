Sandıklı'da Kurban Pazarı Hareketleniyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Sandıklı'da Kurban Pazarı Hareketleniyor

Sandıklı\'da Kurban Pazarı Hareketleniyor
05.05.2026 20:50
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kurban Bayramı'na yaklaşırken Sandıklı'da hayvan pazarı hareketlendi, fiyatlar 15-300 bin lira arası.

Sandıklı ilçesinde Kurban Bayramı'na sayılı günler kala canlı hayvan pazarında kurban alışverişi ve hareketliliği başladı.

?Çevre il, ilçe ve köylerden gelen satıcı ve alıcıların buluştuğu Sandıklı Hayvan Pazarı'nda büyükbaşlar 100 bin lira ile 300 bin lira arasında, küçükbaşlar ise 15 bin lira ile 30 bin lira arasında değişen fiyatlarla satışa sunuluyor.

Hayvan üreticisi Mahmut Oğuz, şu an için pazarın tam anlamıyla hareketlenmediğini belirtti.

Vatandaşların şimdilik nabız yokladığını dile getiren Oğuz, "Şu an pazar fazla hareketli değil. Genelde vatandaşlar gelip fiyat soruyor, bütçesine göre fiyat araştırması yapıyor. Kurban Bayramı'na son bir hafta kala pazarın asıl hareketliliğine kavuşacağını ve satışların o dönemde hızlanacağını tahmin ediyoruz." dedi.

Abdullah Doğan ise pazarda satışların yeni yeni canlandığını ifade etti.

Doğan, "Bizde 100 bin ila 170 bin lira arasında kapaklı büyükbaş hayvanlar mevcut. Pazar yavaş yavaş hareketleniyor ancak vatandaşlar şu an fiyat araştırması yapıyor ve en son günü bekliyorlar. Ben haftada 30'a yakın hayvan satıyorum. Kurbana son 15 gün kala pazarın daha da hızlanacağını ve satışların artacağını öngörüyoruz." diye konuştu.

Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sandıklı'da Kurban Pazarı Hareketleniyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kayıp zihinsel engelli şahıs gölette ölü bulundu Kayıp zihinsel engelli şahıs gölette ölü bulundu
Kedinin yüzüne sprey sıkan market çalışanı gözaltına alındı Kedinin yüzüne sprey sıkan market çalışanı gözaltına alındı
Beşiktaş’ta ayrılık Sergen Yalçın’ın ’’Kalsın’’ dediği ismi yönetim istemedi Beşiktaş'ta ayrılık! Sergen Yalçın'ın ''Kalsın'' dediği ismi yönetim istemedi
Tunceli Belediyesinden “şebeke suyunu içmeyin ve yemek yapımında kullanmayın“ uyarısı Tunceli Belediyesinden "şebeke suyunu içmeyin ve yemek yapımında kullanmayın" uyarısı
Yüksel Yıldırım’dan İrfan Can Eğribayat’ın geleceği hakkında açıklama Yüksel Yıldırım'dan İrfan Can Eğribayat'ın geleceği hakkında açıklama
Katar ve BAE hava sahalarını kapattı Katar ve BAE hava sahalarını kapattı

20:37
Wanda Nara’nın eski eşiyle olan yakınlaşması Arjantin’de büyük ses getirdi
Wanda Nara'nın eski eşiyle olan yakınlaşması Arjantin'de büyük ses getirdi
19:40
Cengiz Ünder ve Vaclav Cerny’e kötü haber
Cengiz Ünder ve Vaclav Cerny'e kötü haber
19:38
Trump’tan “Çin“ iddiası: İran konusunda zorluk çıkarmadılar
Trump'tan "Çin" iddiası: İran konusunda zorluk çıkarmadılar
17:33
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın o sözleri dünya basınında Atılan başlıkları görmeniz lazım
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın o sözleri dünya basınında! Atılan başlıkları görmeniz lazım
17:19
Büyükelçi Serdar Kılıç: Ermenistan ile sınır açılmaya hazır noktaya geldi sayılır
Büyükelçi Serdar Kılıç: Ermenistan ile sınır açılmaya hazır noktaya geldi sayılır
16:41
Ordu’da yasa dışı bulundurulan piton ele geçirildi
Ordu'da yasa dışı bulundurulan piton ele geçirildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.05.2026 20:51:35. #7.12#
SON DAKİKA: Sandıklı'da Kurban Pazarı Hareketleniyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.