Sandıklı'da ot yangını söndürüldü

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde çıkan ot yangını söndürüldü.

Karadirek köyünde otluk bir alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğüne ait arazözler sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürüldü.