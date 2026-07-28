Sandıklı'da ot yangını söndürüldü
Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde çıkan ot yangını, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde çıkan ot yangını söndürüldü.
Karadirek köyünde otluk bir alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğüne ait arazözler sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürüldü.
Kaynak: AA
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