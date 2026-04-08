Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde sağanak nedeniyle meydana gelen taşkın yolda tahribat oluşturdu.
Sorkun köyünde 2 Nisan'da sağanak nedeniyle Kestel Çayı'nda su taşkını meydana geldi.
Taşkında, Sorkun köyü ile Akdağ Tabiat Parkı'nın 3. kilometresindeki yolda tahribat oluştu.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, güvenlik tedbiri alarak yolu trafiğe kapattı.
İl Özel İdaresi ekiplerinin çalışma başlattığı bildirildi.
Son Dakika › Güncel › Sandıklı'da Taşkın Yolu Kapattı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?