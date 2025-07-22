Şanghay'da Yabancı Turist Sayısı %53,3 Arttı

SHANGHAİ, 22 Temmuz (Xinhua) -- Çin'in doğusundaki Shanghai kenti, 2025'in ilk yarısında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 53,3 artışla yaklaşık 3,12 milyon yabancı pasaport sahibi turist ağırladı.

Shanghai Belediyesi Kültür ve Turizm İdaresi'nin pazartesi günü yaptığı açıklamaya göre önde gelen Asya ülkelerinden gelen ziyaretçi sayısındaki artış hızı devam etti. Güney Koreli ziyaretçi sayısı yüzde 130,7 artışla 424.000'e, Taylandlı ziyaretçi sayısı yüzde 140 artışla 254.000'e, Japon ziyaretçi sayısı ise yüzde 58,5 artışla 291.000'e ulaştı.

ABD, Rusya ve Avustralya gibi uzak ülkelerden gelen ziyaretçi sayısında da güçlü artış kaydedildi.

Çin'deki vize kolaylıkları, gelişmiş hizmetler, temiz şehirler, verimli ulaşım ağı ve yaratıcı hediyelik eşyaların yanı sıra Shanghai'ın yeni açılan Legoland Eğlence Merkezi, kozmopolit yapısı, çeşitli turistik cazibe merkezleri ve modern altyapısı, yabancı turistleri Shanghai kentine çeken başlıca unsurlar olarak öne çıkıyor.

Çin'in önde gelen giriş noktalarından biri olan Shanghai, bu konumunu güçlendirmek amacıyla "Burası Shanghai" adlı turizm amaçlı yeni bir tanıtım kampanyası başlatmış durumda. "Kent elçilerinin" yer aldığı tanıtım filmleri, "kültürel pasaport" adı verilen kent rehberi ve özel seçilmiş deneyim rotalarını kapsayan bu girişimle küresel gezginlerle etkileşimin artırılması hedefleniyor.

Yerel yetkililer, Shanghai kentini küresel çekiciliğe sahip birinci sınıf bir turizm merkezi olarak konumlandırma hedefi doğrultusunda, "ilk durakta kültürel temas" yaklaşımını sürükleyici hikaye anlatımıyla bütünleştirme çabalarının sürdüğünü vurguladı.