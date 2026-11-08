Şanghay'daki fuarda yaşlı dostu ürünler tanıtıldı, 4.142 yabancı katılımcı var - Son Dakika
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Şanghay'daki fuarda yaşlı dostu ürünler tanıtıldı, 4.142 yabancı katılımcı var

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Şanghay\'daki fuarda yaşlı dostu ürünler tanıtıldı, 4.142 yabancı katılımcı var
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Şanghay'da 5-10 Kasım'da düzenlenen 9. Çin Uluslararası İthalat Fuarı'nda yaşlılar için ürün ve hizmetler tanıtıldı. Fuar, 300'den fazla Fortune Global 500 şirketi dahil 4.142 yabancı katılımcıyı ağırlıyor ve yaşlı dostu çözümlerin yaygınlaşmasını hedefliyor.

SHANGHAİ, 8 Kasım (Xinhua) -- 9. Çin Uluslararası İthalat Fuarı'nda yaşlıların günlük yaşamını kolaylaştırmaya yönelik çok sayıda ürün ve hizmet tanıtıldı.

Sergilenen ürün ve çözümlerle yaşlıların ihtiyaçlarına yanıt verilmesi, yaşlı dostu çözümlerin farklı alanlarda kullanımının yaygınlaştırılması ve gümüş ekonominin nitelikli gelişiminin desteklenmesi hedefleniyor.

5- 10 Kasım tarihlerinde düzenlenen fuar, 300'den fazla Fortune Global 500 şirketi ve sektör lideri de dahil olmak üzere 4.142 yabancı katılımcıyı ağırlıyor.

Kaynak: Xinhua
Çin Halk Cumhuriyeti10 KasımEkonomiGüncelDünyaSon Dakika

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SON DAKİKA: Şanghay'daki fuarda yaşlı dostu ürünler tanıtıldı, 4.142 yabancı katılımcı var - Son Dakika
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