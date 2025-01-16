Şanghay Otomobil İhracatında Rekor - Son Dakika
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Şanghay Otomobil İhracatında Rekor

Şanghay Otomobil İhracatında Rekor

Şanghay limanları, 2024'te 1,66 milyon araç ihraç ederek rekor kırdı.

16.01.2025 12:53
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SHANGHAİ, 16 Ocak (Xinhua) -- Çin'in metropol kenti Shanghai'da bulunan iki büyük otomobil ihracat limanı, 2024 yılında bir önceki yıla göre yüzde 26,6 artışla 1,66 milyondan fazla araç ihraç ederek rekor kırdı.

Shanghai Gümrük İdaresi'nden çarşamba günü yapılan açıklamada yerli otomobil üreticilerinin denizaşırı ticareti için önemli bir liman olan Shanghai Haitong Uluslararası Otomotiv Terminali'nin üst üste üç yıldır 1 milyon aracı aşan yıllık ihracat hacmine sahip olduğunu bildirildi.

Shanghai Nangang limanı da önemli bir otomobil ithalat ve ihracat merkezi olarak ön plana çıktı.

Söz konusu iki Shanghai limanı, Çin'in 2024 yılında hızla artan araç ihracatını gözler önüne serdi. Gümrük Genel İdaresi'ne göre, ülkenin otomobil ihracatı geçen yıl bir önceki yıla göre yüzde 23 artarak 6,41 milyon araçla rekor seviyeye ulaştı.

Kaynak: Xinhua

Uluslararası İlişkiler, yerli oto, Shanghai, Otomobil, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Şanghay Otomobil İhracatında Rekor - Son Dakika

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