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Sanığa Müebbet Hapis Cezası

Ankara'da kız arkadaşını öldüren Ege Rüştü Akoğlu, kasten öldürme suçundan müebbet hapis cezası aldı.

18.12.2024 15:17
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Ankara Keçiören'de kız arkadaşı Beyza Nur Kaya'yı tabancayla öldürdüğü gerekçesiyle yargılanan sanık Ege Rüştü Akoğlu, "kadına karşı kasten öldürme" suçundan müebbet, ruhsatsız silah bulundurmak suçundan da 1 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Ankara 33. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuklu sanık Akoğlu, taraf avukatları, Beyza Nur Kaya'nın annesi Nesrin Kaya ve kardeşi Betül Sena Kaya katıldı.

Davanın bugünkü celsesinde sanık, müştekiler ve taraf avukatlarının esas hakkındaki mütalaaya karşı beyanları alındı.

Müşteki Nesrin Kaya, "Allah kimseye evlat acısı yaşatmasın. Üstüne yorgan örttüğüm bir çocuktu. Şimdi kara toprakta. Bu acımız hiç bitmeyecek. En ağır ceza neyse onu verin." dedi.

Müşteki Betül Sena Kaya da sanığın en ağır şekilde cezalandırılmasını istedi.

Sanık Akoğlu ise savunmasında, lise yıllarından tanıdığı Beyza Nur Kaya ile son 2 yıldır sevgili olduklarını söyledi.

Çankırı'da yaşamaları nedeniyle Kaya ile çok görüşemediklerini belirten Akoğlu, "Beyza, bu nedenle çok sinirliydi. Bana ve aileme hakaretler ediyordu. Beyza büyütmesin diye alttan alıyordum." iddialarında bulundu.

Akoğlu, Kaya'nın bir müddet sonra kendisine "Bana zaman ayırmıyorsun. Ayrılalım." şeklinde mesaj attığını öne sürerek, "Ben de 'tamam' dedim. Bir müddet sonra arkadaşımla Ankara'ya gittim. Bu sırada Beyza mesaj atarak Ankara'ya gelip gelmeyeceğimi sordu. Ben de geleceğimi söyledim. Bana 'gelince haber ver ayrılık meselesini konuşalım' dedi. Ben de 'bakarız' dedim. Sonra da evde olacağımı söyledim." ifadelerini kullandı.

Evde tutukluk yapan silahını yağladığı sırada kapının çaldığını anlatan Akoğlu, savunmasına şöyle devam etti:

"Beyza'nın geldiğini anladım. Kapıyı açmadım. Bunun üzerine telefonla arayıp 'neden açmıyorsun?' deyip hakaret ve küfürler etmeye başladı. İş büyümesin diye kapıyı açtım. Silahı da kalorifer peteğinin üstüne bıraktım. Beyza kendinde değil gibiydi. Sürekli hakaret ve küfürler ediyordu. Beyza'dan evden gitmesini istedim. Silahı almak için hamle yaptı. Ben de onu engellemek için hamle yaptım. Bu sırada silah ateş aldı, Beyza da yere düştü."

Olay sonrasında sağlık ekiplerini aradığını, komşularından da yardım istediğini dile getiren Akoğlu, öldürme kastıyla hareket etmediğini, olayın kaza olduğunu öne sürdü.

Mahkeme "takdiri indirim" uyguladı

Sanık avukatlarının beyanları sonrası kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanığı "kadına karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapse mahkum etti. Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) 62. maddesinde düzenlenen "takdiri indirim nedenlerini" göz önünde bulunduran mahkeme, cezayı müebbet hapse çevirdi.

Sanık Akoğlu'na "6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun'a muhalefet" suçlarından ayrıca 1 yıl 3 ay hapis cezası veren mahkeme, sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Kaynak: AA

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