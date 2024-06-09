SANKO Üniversitesi'nde mezuniyet töreni düzenlendi - Son Dakika
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SANKO Üniversitesi'nde mezuniyet töreni düzenlendi

SANKO Üniversitesi\'nde mezuniyet töreni düzenlendi

SANKO Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Entitüsü, Sağlık Bilimleri Fakültesi ve Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu'ndan mezun olan öğrenciler için bir mezuniyet töreni düzenlendi. Törende toplamda 383 öğrenci mezun oldu. SANKO Holding Yönetim Kurulu Başkanı Adil Sani Konukoğlu, mezunlara başarılar dileyerek, sağlık ordusunun birer neferi olarak meslek hayatlarını başarıyla taçlandırmalarını temenni etti. Törene üniversite yetkilileri, öğretim üyeleri ve öğrencilerin aileleri de katıldı.

09.06.2024 12:45
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SANKO Üniversitesinde Lisansüstü Eğitim Entitüsü, Sağlık Bilimleri Fakültesi ve Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulunda eğitimlerini başarıyla tamamlayan öğrenciler için mezuniyet töreni düzenlendi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Abdulkadir Konukoğlu Spor ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen törende, Lisansüstü Eğitim Enstitüsünden 17, Sağlık Bilimleri Fakültesinden 186, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulunda 180 olmak üzere 383 öğrenci mezun oldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen SANKO Holding Yönetim Kurulu Başkanı Adil Sani Konukoğlu, mezunlara başarılar diledi.

"Anne babanıza gösterdiğiniz sevgi ve şefkati hastalarınıza da göstereceğinize inancımız tam" ifadelerini kullanın Konukoğlu, şunları kaydetti:

"Velilerimizin çocukları üzerinde çok büyük emekleri var, kendilerine teşekkür ediyorum. Sevgili öğrencilerimizle gururlanıyoruz. Bundan sonra her biri sağlık ordusunun birer neferi. Ülkemize, milletimize ve tüm insanlığa hayırlı hizmetlerde bulunarak meslek hayatlarını başarılarla taçlandırmalarını temenni ediyorum."

Törene, Üniversite Mütevelli Heyeti Onursal Başkanı Abdülkadir Konukoğlu, Başkan Yardımcısı Ali Konukoğlu, Üniversite Genel Sekreteri Dr. Yusuf Ziya Yıldırım, SANKO Üniversitesi Hastanesi Genel Müdürü Dr. Sermet Kileci, öğretim üyeleri ve öğrencilerin aileleri katıldı.

Kaynak: AA

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