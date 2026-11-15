SANKON'a bağlı 5 federasyon Ankara'da olağanüstü genel kurulda toplandı - Son Dakika
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SANKON'a bağlı 5 federasyon Ankara'da olağanüstü genel kurulda toplandı

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SANKON kuruluşuna bağlı, Avrupa Birliği iş birlikleri yürüten 5 federasyon Ankara'da olağanüstü genel kurulda toplandı. Genel kurullarda federasyon başkanlıklarına Emre Kaygısız, Engin Karadağ, Yusuf Maraşlı, Abdullah Arslan ve Mustafa Karamustafaoğlu seçildi.

Sanayi ve Ticaret Konfederasyonu (SANKON) kuruluşuna bağlı, Avrupa Birliği ile iş birliği içerisinde çalışmalar yürüten 5 federasyonun olağanüstü genel kurul toplantılarının Ankara'da yapıldığını duyurdu.

SANKON Genel Sekreteri Koray Eken, yaptığı yazılı açıklamada şu ifadeye yer verdi:

"Avrupa Birliği Gençlik Projeleri Federasyonu Genel Başkanlığına Emre Kaygısız, Avrupa Birliği Sağlık Turizmi Projeleri Federasyonu Genel Başkanlığına Engin Karadağ, Avrupa Birliği Tarım ve Kırsal Kalkınma Projeleri Federasyonu Genel Başkanlığına Yusuf Maraşlı, Avrupa Birliği Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Projeleri Federasyonu Genel Başkanlığına Abdullah Arslan, Avrupa Birliği Sanayi ve Teknoloji Projeleri Federasyonu Genel Başkanlığına Mustafa Karamustafaoğlu seçilmiştir."

SANKON Genel Sekreteri Koray Eken ise açıklamasında "SANKON yönetim kurulu olarak yeni seçilen federasyon başkanlarımıza ve yönetim kurulu üyelerine başarılar diliyoruz" dedi.

Yeni federasyon başkanları da ortak açıklamalarında SANKON üyeliklerinin devam edeceğini dile getirerek Genel Başkan Ferudun Cevahiroğlu'na teşekkür etti.

Kaynak: DHA
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