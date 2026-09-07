Şanlıurfa Akçakale'de sulama kanalına giren 14 yaşındaki Yusuf akıntıya kapılıp kayboldu
Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde sulama kanalına giren Yusuf Kılıç (14), akıntıya kapılarak gözden kayboldu. Olay yerine sevk edilen ekiplerin aramalarına havanın kararması nedeniyle ara verilirken, Gaziantep'te ikamet eden çocuğun akrabalarını ziyaret için geldiği öğrenildi.
Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde akıntıya kapılan çocuk kayboldu.
İlçeye bağlı kırsal Boybeyi Mahallesi civarında sulama kanalına giren Yusuf Kılıç (14), bir süre sonra akıntıya kapıldı.
Durumu fark eden çevredekilerin ihbarıyla olay yerine dalgıç polisler, itfaiye, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Bir süre su yüzeyinde arama yapan ekipler, Kılıç'a ulaşamadı.
Ekipler, havanın kararması nedeniyle arama çalışmalarına yarına kadar ara verdi.
Kaybolan Yusuf Kılıç'ın Gaziantep'te ikamet ettiği, akrabalarını ziyaret için Şanlıurfa'ya geldiği öğrenildi.
Kaynak: AA
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