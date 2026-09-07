Şanlıurfa Akçakale'de sulama kanalına giren 14 yaşındaki Yusuf akıntıya kapılıp kayboldu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Şanlıurfa Akçakale'de sulama kanalına giren 14 yaşındaki Yusuf akıntıya kapılıp kayboldu

Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde sulama kanalına giren Yusuf Kılıç (14), akıntıya kapılarak gözden kayboldu. Olay yerine sevk edilen ekiplerin aramalarına havanın kararması nedeniyle ara verilirken, Gaziantep'te ikamet eden çocuğun akrabalarını ziyaret için geldiği öğrenildi.

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde akıntıya kapılan çocuk kayboldu.

İlçeye bağlı kırsal Boybeyi Mahallesi civarında sulama kanalına giren Yusuf Kılıç (14), bir süre sonra akıntıya kapıldı.

Durumu fark eden çevredekilerin ihbarıyla olay yerine dalgıç polisler, itfaiye, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Bir süre su yüzeyinde arama yapan ekipler, Kılıç'a ulaşamadı.

Ekipler, havanın kararması nedeniyle arama çalışmalarına yarına kadar ara verdi.

Kaybolan Yusuf Kılıç'ın Gaziantep'te ikamet ettiği, akrabalarını ziyaret için Şanlıurfa'ya geldiği öğrenildi.

Kaynak: AA

Yusuf Kılıç, Acil Durum, Şanlıurfa, Gaziantep, Akçakale, İtfaiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Şanlıurfa Akçakale'de sulama kanalına giren 14 yaşındaki Yusuf akıntıya kapılıp kayboldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Endişelendiren görüntü Yanına yaklaşanlar telefondan gelen sese odaklandı Endişelendiren görüntü! Yanına yaklaşanlar telefondan gelen sese odaklandı
Endonezya’da çarşı alevlere teslim oldu 6’sı çocuk 11 ölü Endonezya'da çarşı alevlere teslim oldu! 6'sı çocuk 11 ölü
Gyirong’daki heyelanda can kaybı 43’e çıktı, 519 kişiden haber alınamıyor Gyirong'daki heyelanda can kaybı 43'e çıktı, 519 kişiden haber alınamıyor
İspanya Başbakanı Sanchez’den Kayseri’deki liseye mektup İspanya Başbakanı Sanchez'den Kayseri'deki liseye mektup
8 yıldır firariydi Kadın kılığında yakalandı 8 yıldır firariydi! Kadın kılığında yakalandı
Vatandaşa kan kusturmuşlardı Sonunda yakayı ele verdiler Vatandaşa kan kusturmuşlardı! Sonunda yakayı ele verdiler

11:48
İmam ve müezzin cami kapısında tekme tokat kavga etti
İmam ve müezzin cami kapısında tekme tokat kavga etti
11:32
Fenerbahçe’nin alamadığı forvetler leblebi gibi gol atıyor
Fenerbahçe'nin alamadığı forvetler leblebi gibi gol atıyor
11:29
OVP sonrası hesaplar değişti İşte en düşük emekli maaşı için konuşulan rakam
OVP sonrası hesaplar değişti! İşte en düşük emekli maaşı için konuşulan rakam
11:10
Ankara kulislerini hareketlendiren Demirtaş iddiası DEM Parti’nin başına geçebilir
Ankara kulislerini hareketlendiren Demirtaş iddiası! DEM Parti'nin başına geçebilir
11:05
Arda Güler, Şampiyonlar Ligi’nde yok Mourinho “Kusura bakma” deyip açıkladı
Arda Güler, Şampiyonlar Ligi'nde yok! Mourinho “Kusura bakma” deyip açıkladı
10:53
İntihar edeceğini söyleyen kızın yayınına annesi de girdi
İntihar edeceğini söyleyen kızın yayınına annesi de girdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.09.2026 11:57:26. #7.12#
SON DAKİKA: Şanlıurfa Akçakale'de sulama kanalına giren 14 yaşındaki Yusuf akıntıya kapılıp kayboldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement