Şanlıurfa BİLSEM öğrencileri TEKNOFEST'te üç projeyle finalde yarışacak - Son Dakika
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Şanlıurfa BİLSEM öğrencileri TEKNOFEST'te üç projeyle finalde yarışacak

Şanlıurfa BİLSEM öğrencileri TEKNOFEST\'te üç projeyle finalde yarışacak
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Şanlıurfa BİLSEM öğrencileri, Diji Botanik, RFID Tabanlı Akıllı Kart Destekli Öğrenme Sistemi ve İz Sayar projeleriyle TEKNOFEST İnsanlık Yararına Teknoloji Yarışması'nda finale kaldı. Öğrenciler, bitki tanıma, okuma güçlüğü ve karbon ayak izi konularında geliştirdikleri projelerle birincilik hedefliyor.

CEBRAİL CAYMAZ/EŞBER AYAYDIN - Şanlıurfa Bilim ve Sanat Merkezi (BİLSEM) öğrencileri, bitkilerin tanınmasını kolaylaştıran "Diji Botanik", okuma güçlüğü yaşayan çocukların eğitim süreçlerini destekleyen "RFID Tabanlı Akıllı Kart Destekli Öğrenme Sistemi" ve karbon ayak izinin azaltılmasına yönelik "İz Sayar-Karbon Ayak İzimizi Siliyoruz" projeleriyle TEKNOFEST finalinde yarışacak.

Yaklaşık bir yıldır danışman öğretmenleriyle projeleri üzerinde çalışan öğrenciler, günlük hayattaki sorunlara teknoloji ve bilimle çözüm üretmek amacıyla geliştirdikleri sistemlerle TEKNOFEST İnsanlık Yararına Teknoloji Yarışması'nda finale kaldı.

Ortaokul öğrencisi İrem Çolak tarafından fen bilgisi dersi kapsamında geliştirilen "Diji Botanik" projesiyle öğrencilerin çevrelerindeki bitkileri daha kolay tanımaları amaçlanıyor.

Fen bilgisi öğretmeni Fikriye Gezen'in danışmanlığında hazırlanan projede, Şanlıurfa'nın park ve bahçelerinden toplanan bitkiler geleneksel herbaryum tekniğiyle arşivlendi, ardından dijital ortama aktarıldı.

Web sitesi üzerinden bitkilere ilişkin detaylı bilgilere ulaşılabilen projede, bitkilerin 3 boyutlu modelleri, sesli tanıtımları, kullanım alanları ve yöresel isimleri yer alıyor.

İrem Çolak, AA muhabirine, projeyi daha da geliştirmek istediğini belirterek, TEKNOFEST'te birinci olmayı hedeflediklerini söyledi.

Okuma güçlüğü yaşayan çocuklara teknoloji desteği

Ortaokul öğrencileri Elif Yanan ve Zümra Nisa Koç tarafından geliştirilen "Okuma Güçlüğü Olan Öğrenciler İçin RFID Tabanlı Akıllı Kart Destekli Öğrenme Sistemi" ile çocukların okuma çalışmalarının daha kolay ve eğlenceli hale getirilmesi amaçlanıyor.

Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmeni Soner İşbecer'in danışmanlığında hazırlanan proje, Elif Yanan'ın çocukluk arkadaşının yaşadığı okuma güçlüğünden esinlenmesiyle ortaya çıktı.

Sistemde öğrenciler RFID okuyucuya kelime kartlarını okuttuktan sonra bilgisayarda ilgili videoyu izliyor, ardından kelimeyi harf ve hecelerle oluşturuyor. Farklı renklerdeki düğmelerle yapılan hece çalışmalarıyla öğrenme sürecinin etkileşimli hale getirilmesi sağlanıyor.

Yanan, geliştirdikleri sistemi arkadaşına da denettiklerini ve olumlu tepki aldıklarını belirterek, projeyle TEKNOFEST'te başarılı olmak istediklerini ifade etti.

"Karbon Avcıları" çevre bilinci için yarışacak

İngilizce öğretmeni Binnur Yılmazyıldırım danışmanlığındaki 6 kişilik "Karbon Avcıları Takımı" ise "İz Sayar-Karbon Ayak İzimizi Siliyoruz" projesiyle finale yükseldi.

Birleşmiş Milletlerin Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları doğrultusunda geliştirilen projeyle özellikle ilkokul ve ortaokul çağındaki çocuklarda karbon ayak izi konusunda farkındalık oluşturulması amaçlanıyor.

Sistemde öğrenciler fiziksel ve dijital çarklardan bilgilendirici videolar izliyor, çevre dostu görevleri tamamladıkça puan kazanıyor. Toplanan puanlarla büyüyen dijital ağaçlar zamanla dijital ormana dönüşüyor.

Projede yer alan 6. sınıf öğrencisi Feyza İncik, finale kalmanın kendileri için büyük bir motivasyon olduğunu belirterek, hedeflerinin şampiyonluk olduğunu söyledi.

Takım üyesi Mehmet Eski de projelerini daha geniş kitlelere ulaştırmak istediklerini ifade etti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Şanlıurfa BİLSEM öğrencileri TEKNOFEST'te üç projeyle finalde yarışacak - Son Dakika

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