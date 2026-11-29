Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde, otomobilin kamyonete arkadan çarptığı kazada Metin Özlü (47) hayatını kaybetti, Mustafa Ş. ile oğlu Burak Ş. ise ağır yaralandı.

Kaza, dün akşam saatlerinde, Arat Dağı mevkisinde meydana geldi. İddiaya göre; Mustafa Ş.'nin kullandığı 27 FJ 387 plakalı otomobil, Müslüm K.'nin kullandığı 63 FK 226 plakalı kamyonete arkadan çarptı. Hurdaya dönen otomobildeki Metin Özlü, olay yerinde yaşamını yitirdi. Araçtaki Mustafa Ş. ile oğlu Burak Ş. ise ağır yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlıkçıların olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırılıp tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.