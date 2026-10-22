Şanlıurfa Ceylanpınar'da datura yiyen 3 çocuk zehirlenip hastaneye sevk edildi - Son Dakika
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Şanlıurfa Ceylanpınar'da datura yiyen 3 çocuk zehirlenip hastaneye sevk edildi

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Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesine bağlı kırsal Muratlı Mahallesi'nde halk arasında boru çiçeği olarak bilinen datura türü bitkiyi yiyen 3 çocuk zehirlendi. Ceylanpınar Devlet Hastanesi'nde ilk müdahalesi yapılan 3 çocuk, Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde, halk arasında "boru çiçeği" olarak bilinen datura türü bitkiyi yiyen 3 çocuk zehirlendi.

Kırsal Muratlı Mahallesi'nde Z.A. (13), E.A. (8) ve Ö.A. (4) "boru çiçeği"ni yedikten bir süre sonra rahatsızlandı.

Yakınları tarafından Ceylanpınar Devlet Hastanesi'ne kaldırılan çocuklar, burada yapılan ilk müdahalelerinin ardından Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Şanlıurfa Ceylanpınar'da datura yiyen 3 çocuk zehirlenip hastaneye sevk edildi - Son Dakika
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