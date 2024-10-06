Şanlıurfa'da 10 Firari Hükümlü Yakalandı

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Şanlıurfa'da haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 10 firari hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, narkotik suçlardan aranan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Ekiplerce, "uyuşturucu madde ticareti yapmak" ve "uyuşturucu madde kullanmak veya bulundurmak" suçlarından 1 yıldan 17 yıl 4 ay 10 güne kadar kesinleşmiş hapis cezası bulunan 10 firari hükümlü yakalandı.

İşlemlerinin ardından hükümlüler cezaevine teslim edildi.