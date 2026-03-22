Şanlıurfa'da 2 kilo 400 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, uyuşturucu madde ticareti yapan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma gerçekleştirildi.
Belirlenen bir adrese düzenlenen operasyonda, 2 kilo 400 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.
Zanlının emniyet müdürlüğündeki işlemleri sürüyor.
Son Dakika › Güncel › Şanlıurfa'da 2.4 kg Uyuşturucu Ele Geçirildi - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?