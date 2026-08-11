Şanlıurfa'da 3 Firari Hükümlü Yakalandı
Karaköprü ve Viranşehir'de kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 3 firari hükümlü yakalandı.
Şanlıurfa'nın Karaköprü ve Viranşehir ilçelerinde, haklarında kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 3 firari hükümlü yakalandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmaları sürüyor.
Bu kapsamda düzenlenen operasyonlarda, hakkında 6 yıl 10 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ş.Ç. ile 6 yıl 11 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan V.S. ve 15 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.D. saklandıkları adreslerde yakalandı.
Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
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