Şanlıurfa'da 3 Firari Hükümlü Yakalandı

Şanlıurfa'nın Karaköprü ve Viranşehir ilçelerinde, haklarında kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 3 firari hükümlü yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmaları sürüyor.

Bu kapsamda düzenlenen operasyonlarda, hakkında 6 yıl 10 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ş.Ç. ile 6 yıl 11 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan V.S. ve 15 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.D. saklandıkları adreslerde yakalandı.

Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.