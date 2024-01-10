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Şanlıurfa'da 3 Metre Derinliğindeki Rögara Düşen Çocuk Kurtarıldı - Son Dakika
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Şanlıurfa'da 3 Metre Derinliğindeki Rögara Düşen Çocuk Kurtarıldı

Şanlıurfa'da Balıklıgöl Yerleşkesi'nde oyun oynarken 3 metre derinliğindeki rögara düşen Ali U., itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen ekipler, uzatılan merdivenle çocuğu çıkardı. Ali U., hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Şanlıurfa\'da 3 Metre Derinliğindeki Rögara Düşen Çocuk Kurtarıldı
10.01.2024 - 15:10,
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ŞANLIURFA'da 3 metre derinliğindeki rögara düşen Ali U., (13) itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Olay, öğle saatlerinde kentin simgesi olan Balıklıgöl Yerleşkesi'nde meydana geldi. İddiaya göre; arkadaşları ile oyun oynayan Ali U., kapağı tam kapanmayan 3 metre derinliğindeki rögara düştü. Çocuğun çığlıklarını duyanlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla bölgeye gelen ekipler, uzatılan merdiven ile Ali U.'yu bulunduğu yerden çıkardı. Ali U., ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olay ile ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Şanlıurfa'da 3 Metre Derinliğindeki Rögara Düşen Çocuk Kurtarıldı - Son Dakika
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