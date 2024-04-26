Şanlıurfa'da 380 Bin Uyuşturucu Hap Ele Geçirildi, 3 Şüpheli Gözaltına Alındı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Şanlıurfa'da 380 Bin Uyuşturucu Hap Ele Geçirildi, 3 Şüpheli Gözaltına Alındı

Şanlıurfa\'da 380 Bin Uyuşturucu Hap Ele Geçirildi, 3 Şüpheli Gözaltına Alındı

Şanlıurfa'da Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda, kent merkezi ile Harran ilçesindeki 2 adreste 380 bin uyuşturucu hap ele geçirildi. Operasyon sonucunda 3 şüpheli gözaltına alındı. Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, uyuşturucuyla mücadelede özveriyle çalışan tüm personeli tebrik etti.

26.04.2024 12:43
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Şanlıurfa'da 380 bin uyuşturucu hap ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında, kent merkezi ile Harran ilçesinde belirlenen 2 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

380 bin uyuşturucu hapın ele geçirildiği operasyonda, 3 şüpheli gözaltına alındı.

Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, uyuşturucuyla mücadelede özveriyle çalışan bütün personeli tebrik etti.

Kaynak: AA

Hasan Şıldak, Operasyon, Şanlıurfa, Güvenlik, Uyuşturucu, Operasyon, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Şanlıurfa'da 380 Bin Uyuşturucu Hap Ele Geçirildi, 3 Şüpheli Gözaltına Alındı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


14:02 Ticaret Bakanlığı, fiyatları düşürmek için tavuğa ihracat yasağı getiriyor Ticaret Bakanlığı, fiyatları düşürmek için tavuğa ihracat yasağı getiriyor
13:38 Özel’den Kılıçdaroğlu’nun “Sarayla müzakere edilmez mücadele edilir“ sözlerine yanıt Özel'den Kılıçdaroğlu'nun "Sarayla müzakere edilmez mücadele edilir" sözlerine yanıt
12:50 Taksim bombacısı Ahlam Albashir için karar: 7 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 1794 yıl hapis cezası Taksim bombacısı Ahlam Albashir için karar: 7 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 1794 yıl hapis cezası
12:37 Cezaevinde 37 kiloya kadar düşen Nihal Candan tahliye edildi Cezaevinde 37 kiloya kadar düşen Nihal Candan tahliye edildi
12:07 Köklü tasarruf tedbirleri hayata geçiyor Zorunlu olmayan tüm servisler kaldırılacak, memura kart verilecek Köklü tasarruf tedbirleri hayata geçiyor! Zorunlu olmayan tüm servisler kaldırılacak, memura kart verilecek
13:48 Pakistanlı bir şahıs evinde dans eden kadını gizlice videoya çekip TikTok’ta paylaştı Pakistanlı bir şahıs evinde dans eden kadını gizlice videoya çekip TikTok'ta paylaştı
13:13 Özel seçim sözünü tuttu Denizli İl Başkanı Ali Osman Horzum’a hediye ettiği motorla caddede turladı Özel seçim sözünü tuttu! Denizli İl Başkanı Ali Osman Horzum'a hediye ettiği motorla caddede turladı
12:56 Karaman’daki ’Dilan Polat’lı gösteriye Milli Eğitim’den soruşturma Karaman'daki 'Dilan Polat'lı gösteriye Milli Eğitim'den soruşturma
12:22 Bakan Şimşek: Enflasyon yaz aylarında hızla düşecek Bakan Şimşek: Enflasyon yaz aylarında hızla düşecek
12:16 İspanya’da otomattan kahve içen genç kız kör oldu İspanya'da otomattan kahve içen genç kız kör oldu
11:53 Okulda öğretmen yumruklayan veli gözaltına alındı Okulda öğretmen yumruklayan veli gözaltına alındı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.04.2024 14:13:23. #1.11#
SON DAKİKA: Şanlıurfa'da 380 Bin Uyuşturucu Hap Ele Geçirildi, 3 Şüpheli Gözaltına Alındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement