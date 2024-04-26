Şanlıurfa'da 380 bin uyuşturucu hap ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında, kent merkezi ile Harran ilçesinde belirlenen 2 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.
380 bin uyuşturucu hapın ele geçirildiği operasyonda, 3 şüpheli gözaltına alındı.
Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, uyuşturucuyla mücadelede özveriyle çalışan bütün personeli tebrik etti.
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