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Şanlıurfa'da 46 şüpheli yakalandı, binlerce araca ceza kesildi - Son Dakika
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Şanlıurfa'da 46 şüpheli yakalandı, binlerce araca ceza kesildi

Şanlıurfa'da yapılan eş zamanlı uygulamada çeşitli suçlardan aranan 46 şüpheli yakalandı. Sorgulaması yapılan 6 bin 951 araçtan 982'sine toplam 2 milyon 847 bin 318 lira para cezası uygulandı. Ayrıca, 2 çalıntı otomobil ile 1 motosiklet ele geçirilirken 13 araç trafikten men edildi.

Şanlıurfa\'da 46 şüpheli yakalandı, binlerce araca ceza kesildi
30.01.2024 - 11:59,  Güncelleme: 12:00
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Şanlıurfa'da çeşitli suçlardan aranan 46 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünce asayişin sağlanması, suçlunun ve suç unsurlarının tespit edilebilmesi amacıyla şehir merkezinin farklı bölgelerinde eş zamanlı uygulama gerçekleştirildi.

Uygulamada, çeşitli suçlardan aranan 46 şüpheli yakalandı.

Sorgulaması yapılan 6 bin 951 araçtan 982'nin sürücüsüne toplam 2 milyon 847 bin 318 lira para cezası uygulandı.

Denetimlerde, 2 çalıntı otomobil ile 1 motosiklet ele geçirilirken 13 araç trafikten men edildi.

Kaynak: AA
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