Şanlıurfa\'da 5.4\'lük depremde ekspertizde otomobil sallandı, çalışanlar dışarı çıktı

Şanlıurfa'da 5.4'lük depremde ekspertizde otomobil sallandı, çalışanlar dışarı çıktıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Şanlıurfa'da 5.4'lük deprem anı güvenlik kameralarına yansıdı. Kuaförde iş yeri sahibinin müşterisiyle dışarı koştuğu, ekspertizde görevlilerin otomobili kontrol ettiği sırada aracın sallandığı ve çalışanların dışarı çıktığı görüldü.
DEPREM ANI KAMERALARDA
Şanlıurfa'da meydana gelen 5.4'lük deprem anı güvenlik kameralarına yansıdı. Bir erkek kuaförünün güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, iş yeri sahibinin müşterisiyle dışarıya koştuğu anlar yer aldı. Ekspertizde kaydedilen görüntülerde ise görevlilerin otomobili kontrol ettiği, bu sırada aracın sallanmaya başladığı ve çalışanları dışarıya çıktığı görüldü.
Ali LEYLAK-Ömer ŞULUL/ŞANLIURFA,
Kaynak: DHA
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