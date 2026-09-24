Şanlıurfa\'da 5.4\'lük depremde ekspertizde otomobil sallandı, çalışanlar dışarı çıktı

DEPREM ANI KAMERALARDA

Şanlıurfa'da meydana gelen 5.4'lük deprem anı güvenlik kameralarına yansıdı. Bir erkek kuaförünün güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, iş yeri sahibinin müşterisiyle dışarıya koştuğu anlar yer aldı. Ekspertizde kaydedilen görüntülerde ise görevlilerin otomobili kontrol ettiği, bu sırada aracın sallanmaya başladığı ve çalışanları dışarıya çıktığı görüldü.

Ali LEYLAK-Ömer ŞULUL/ŞANLIURFA,