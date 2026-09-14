Şanlıurfa'da 6 metre derinliğindeki foseptik çukuruna düşen kedi kurtarıldı - Son Dakika
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Şanlıurfa'da 6 metre derinliğindeki foseptik çukuruna düşen kedi kurtarıldı

Şanlıurfa\'da 6 metre derinliğindeki foseptik çukuruna düşen kedi kurtarıldı
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Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde bir kedi, 6 metre derinliğindeki foseptik çukuruna düştü. Vatandaşların çabası yetersiz kalınca itfaiye ekipleri yaklaşık bir saatlik çalışmayla kediyi çukurdan çıkardı.

Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde foseptik çukuruna düşen kedi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Kırsal Bağlıca Mahallesi'nde bir kedi, 6 metre derinliğindeki foseptik çukuruna düştü.

Vatandaşların uğraşılarına rağmen kurtarılamayan kedi için Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinden yardım talep edildi.

Ekipler, yaklaşık bir saatlik çalışmayla kediyi çukurdan çıkardı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Şanlıurfa'da 6 metre derinliğindeki foseptik çukuruna düşen kedi kurtarıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Şanlıurfa'da 6 metre derinliğindeki foseptik çukuruna düşen kedi kurtarıldı - Son Dakika
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