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Şanlıurfa'da 6 şüpheli yakalandı, 5 ruhsatsız tabanca ele geçirildi - Son Dakika
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Şanlıurfa'da 6 şüpheli yakalandı, 5 ruhsatsız tabanca ele geçirildi

Şanlıurfa'da gerçekleştirilen şok uygulamasında farklı suçlardan aranan 6 şüpheli yakalandı. Ayrıca, yapılan denetimlerde 5 ruhsatsız tabanca ele geçirildi ve 127 araçtan 3'ünün sürücüsüne toplam 18 bin 387 lira idari para cezası uygulandı.

Şanlıurfa\'da 6 şüpheli yakalandı, 5 ruhsatsız tabanca ele geçirildi
18.12.2023 - 09:17,
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Şanlıurfa'da çeşitli suçlardan aranan 6 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünce kent genelinde asayişin sağlanması, suçlunun ve suç unsurlarının tespit edilebilmesi amacıyla 18 ekip, 58 personelin katılımıyla şok uygulaması gerçekleştirildi.

Farklı suçlardan aranan 6 şüpheli yakalanırken, denetimlerde 5 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Sorgulaması yapılan 127 araçtan 3'ünün sürücüsüne toplam 18 bin 387 lira idari para cezası uygulandı.

Kaynak: AA
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Şanlıurfa, Son Dakika

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