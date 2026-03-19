Şanlıurfa'da 88 Suçlu Yakalandı

Şanlıurfa'da düzenlenen "Huzur 63" operasyonunda, çeşitli suçlardan aranan 88 kişi yakalandı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Şanlıurfa genelinde gerçekleştirilen uygulama kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte suçların önlenmesi ve suçluların yakalanması amacıyla 48 sabit nokta, 76 park ve 39 umuma açık alanda "Huzur 63" operasyonu gerçekleştirdi.

Uygulama kapsamında 7 bin 221 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulaması ve 2 bin 350 aracın kontrolü yapıldı.

Çeşitli suçlardan aranan 88 kişi yakalanırken, 2 ruhsatsız tabanca, 1 av tüfeği ve 35 mermi ile bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.

Denetimler sırasında 1 araç trafikten men edildi, 90 araç sürücüsüne de cezai işlem uygulandı.