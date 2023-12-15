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Şanlıurfa'da 9 İlkokul Öğrencisi Gıda Zehirlenmesi Şüphesiyle Hastaneye Kaldırıldı - Son Dakika
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Şanlıurfa'da 9 İlkokul Öğrencisi Gıda Zehirlenmesi Şüphesiyle Hastaneye Kaldırıldı

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde Atatürk İlkokulu'nda düzenlenen etkinlikte bazı öğrencilerde yedikleri yemeğin ardından halsizlik ve mide bulantısı şikayeti görüldü. İhbar üzerine 9 öğrenci gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı. Öğrencilerin durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Şanlıurfa\'da 9 İlkokul Öğrencisi Gıda Zehirlenmesi Şüphesiyle Hastaneye Kaldırıldı
15.12.2023 - 13:31,  Güncelleme: 13:33
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Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde 9 ilkokul öğrencisi, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastanede tedavi altına alındı.

Atatürk İlkokulunda Yerli Malı Haftası kapsamında düzenlenen etkinlikte bazı öğrencilerde yedikleri yemeğin ardından halsizlik ve mide bulantısı şikayeti görüldü.

Öğretmenlerin ihbarı üzerine 9 öğrenci, gıda zehirlenmesi şüphesiyle ambulanslarla Siverek Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Tedavi altına alınan öğrencilerin durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Öte yandan olayı duyan öğrenci velileri ise okul bahçesinde toplandı.

Kaynak: AA
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Yerli Malı, Şanlıurfa, Güvenlik, Sağlık, Güncel, Son Dakika

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