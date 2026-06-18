Şanlıurfa\'da Anız Yangınları Ekili Alanlara Zarar Verdi

ŞANLIURFA'da üç ayrı bölgede anız yangınlarında alevler ekili analara zarar verdi. Bölgede bir okulun bahçesine kadar ulaşan alevler, itfaiyenin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Anız yangınları Haliliye, Harran ve Karaköprü kırsal mahallelerinde çıktı. Haliliye ilçesine bağlı Dağeteği Mahallesi yakınlarında hasadı yapılan bir arazide anız yangınını fark eden Görme Engelliler İlk ve Ortaokulu yönetimi durumu itfaiye ekiplerine bildirirken, ekipler gelene kadar okul idarecileri ve öğretmenler yangın söndürme tüpleriyle alevlere müdahale etti. Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangın, okul bahçesindeki çam ağaçlarına ulaşmadan itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü.

Harran ilçesine bağlı kırsal Bozyazı Mahallesi'nde ise yaklaşık 50 dönümlük buğday tarlasında yangın çıktı. Kısa sürede geniş bir alana yayılan yangına itfaiye ekipleri, mahalle sakinleri ve çevre köylerden gelen vatandaşlar müdahale etti. Yoğun çalışmalar sonucunda yangın söndürülürken, onlarca dönüm ekili alan zarar gördü ve maddi hasar meydana geldi.

Bir diğer yangın ise Karaköprü ilçesine bağlı kırsal Akziyaret Mahallesi'nde yaşandı. Yaklaşık 300 dönümlük arpa ekili tarlada henüz bilinmeyen nedenle başlayan yangın, rüzgarın etkisiyle hızla yayıldı. Dumanları fark eden vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi, iş makinesi ve su tankeri sevk edildi. Vatandaşların da destek verdiği çalışmalar sonucunda yangın uzun uğraşlar sonucu kontrol altına alınarak tamamen söndürüldü.

Yangınların çıkış nedenlerinin belirlenmesi için ilgili ekipler tarafından inceleme başlatıldı. Yetkililer, özellikle yaz aylarında anız yakılmaması ve yangın riskine karşı dikkatli olunması konusunda uyarılarda bulundu.