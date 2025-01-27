Şanlıurfa\'da Anne, İki Kızını Vurduktan Sonra İntihar Etti

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Şanlıurfa'da iki kızını tabancayla vurarak öldüren anne intihar etti.

Karaköprü ilçesine bağlı Alibaba Mahallesi'ndeki bir apartmanın 7. katındaki dairede yaşayan S.Y. (38) henüz öğrenilemeyen nedenle kızları A.Y. (14) ile N.Y'yi (8) silahla vurdu. Anne S.Y. daha sonra aynı tabancayla intihar etti.

Bina sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri, anne ve çocuklarının hayatını kaybettiğini belirledi.

Cenazeler, olay yerindeki işlemlerin ardından otopsi için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Şanlıurfa Valiliği, olaya ilişkin adli soruşturma başlatıldığını bildirdi.