Şanlıurfa'da Barışma Yemeğiyle Husumet Sonlandı - Son Dakika
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Şanlıurfa'da Barışma Yemeğiyle Husumet Sonlandı

Şanlıurfa\'da Barışma Yemeğiyle Husumet Sonlandı

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde bir yıl önce çıkan kavganın ardından başlayan husumet, düzenlenen barışma yemeğiyle sona erdi. AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Asuman Cevahir Yazmacı ve bölgenin ileri gelenleri tarafından düzenlenen programda, aileler ikna edildi ve barışma yemeği düzenlendi. Taraflar, yapılan duanın ardından kucaklaşarak aralarındaki husumeti sona erdirdiklerini ifade etti. Milletvekili Yazmacı, konuşmasında husumetin sona erdirilmesinde emeği geçenlere teşekkür ederek, benzer olayların yaşanmaması temennisinde bulundu.

21.07.2024 20:01
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Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde düzenlenen barışma yemeğiyle iki aile arasındaki husumet sona erdi.

Yaklaşık bir yıl önce akraba olan Yılan ailesinin fertleri arasında çıkan ve 2 kişinin hayatını kaybettiği kavga sonrası aileler arasında husumet başladı.

Husumetin sonlandırılması için AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Asuman Cevahir Yazmacı ile bölgenin ileri gelenleri ve kanaat önderleri girişimde bulundu. Ailelerin ikna edilmesinin ardından düğün salonunda barışma yemeği düzenlendi.

Programda salavat getiren taraflar, İlçe Müftüsü Mahmut Kaya tarafından okunan duanın ardından kucaklaşarak aralarındaki husumeti bitirdiklerini söyledi.

Milletvekili Yazmacı, burada yaptığı konuşmada, husumetin sona erdirilmesinde emeği geçenlere teşekkür ederek, bir daha böyle üzücü olayların yaşanmaması temennisinde bulundu.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Şanlıurfa'da Barışma Yemeğiyle Husumet Sonlandı - Son Dakika
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