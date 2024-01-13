12:01 •
Bülent Ersoy'dan Zeki Müren için ağızları açık bırakacak sözler: Benim ölmem için dua etmiş, acımasız ve kıskanç biriydi•
Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde bir evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Dedeosman Mahallesi'nde iki katlı bir evin giriş katında bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri yangını söndürdü.
Yangın nedeniyle evde hasar oluştu.
Son Dakika › Güncel › Şanlıurfa'da çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü - Son Dakika