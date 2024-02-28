Şanlıurfa'da çıkan yangında 7 kişi dumandan etkilendi - Son Dakika
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Şanlıurfa'da çıkan yangında 7 kişi dumandan etkilendi

Şanlıurfa\'da çıkan yangında 7 kişi dumandan etkilendi

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde bulunan bir evde çıkan yangında dumandan etkilenen 7 kişi tedavi altına alındı. Kırsal Pekmezli Mahallesi'ndeki tek katlı evde sobadan kaynaklı yangın çıktı. Yangın, evde bulunanlar ve çevredekilerin müdahalesiyle söndürüldü. Dumandan etkilenen 7 kişi, yakınları tarafından Akçakale Devlet Hastanesine kaldırıldı ve sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. Yangın sonucu evde büyük hasar meydana geldi.

28.02.2024 10:01  Güncelleme: 10:04
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Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde bir evde çıkan yangında dumandan etkilenen 7 kişi tedavi altına alındı.

Kırsal Pekmezli Mahallesi'ndeki tek katlı bir evde sobadan kaynaklı yangın çıktı.

Yangın, evde bulunanlar ve çevredekilerin müdahalesiyle söndürüldü.

Dumandan etkilenen, aralarında çocukların da bulunduğu 7 kişi, yakınları tarafından Akçakale Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan 7 kişinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Yangın sonucu evde büyük hasar oluştu.

Kaynak: AA

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