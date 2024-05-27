Şanlıurfa\'da çıkan yangında mahsur kalan 8 kişi kurtarıldı

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Şanlıurfa'nın merkez Haliliye ilçesindeki apartman dairesinde çıkan yangında, binada mahsur kalan 8 kişi itfaiye ekiplerince tahliye edildi.

Veysel Karani Mahallesi'nde 4 katlı binanın 2'nci katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Yangını kontrol altına alan itfaiye ekipleri, içeride mahsur kalan 8 kişiyi tahliye etti.

Kurtarılan bina sakinlerine dumandan etkilenme ihtimaline karşı ambulansta müdahale edildi.

İtfaiye ekipleri, hasara neden olan yangını söndürdükten sonra soğutma çalışması yaptı.