Şanlıurfa\'da DEM Parti İlçe Başkanlığı binasına kurşun isabet etti, fail yakalandı

Şanlıurfa Valiliği, Birecik ilçesindeki DEM Parti Birecik İlçe Başkanlığı binasına kurşun isabet ettiğini, failin yakalandığı bildirildi.
Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Birecik ilçesinde 8 Mayıs gece 03.00 sıralarında Meydan Mahallesi Dr. Abdulkadir Erdil Caddesi üzerinde bulunan Birecik DEM Parti ilçe binasına kurşun isabet ettiği, gerekli tahkikata başlandığı belirtildi.
Açıklamada, "Birecik ilçemizde 8 Mayıs tarihinde meydana gelen Birecik DEM Parti ilçe binasına kurşun isabet etmesi olayının faili olarak tespit edilen H.B. isimli kişi yakalanmıştır." ifadeleri kullanıldı.
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