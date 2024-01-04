Şanlıurfa\'da Deprem Konutları Bu Ay Teslim Edilecek

ŞANLIURFA Valisi Hasan Şıldak, depremde etkilenen 8 ilçedeki 29 mahallede yapımına başlanılan 22 köy evi ile 897 deprem konutu bu ay teslim edilecek.

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen iller arasında yer Şanlıurfa'da 897 deprem konutunun teslimi bu ay içinde yapılıyor. Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, Gürpınar Mahallesinde yapımı devam eden afet konutlarını inceledi. Vali Şıldak, kentte depremde hasar gören konutlar için yürütülen çalışmalarda sona gelindiğini belirterek, Şanlıurfa'da TOKİ tarafından ilimizde 5 bine yakın konutun yapımı devam ediyor. Bunlardan 897'sinin bu ay içerisinde kura çekilerek teslimi gerçekleşecek. Kırsalımızda da önemli ölçüde konut yapımı çalışmalarını başlattık. 8 ilçemizin 29 mahallesinde şu anda 710 konutun ihalesi tamamlanmış. 584'ünün de yapımına başlanmış. Şu anda Haliliye ilçemizin Gürpınar Mahallesi'ndeyiz. Burada da 22 konutumuz neredeyse bitme noktasına geldi. Ay sonunda inşallah vatandaşlarımıza kuralar çekilerek teslim edeceğiz. Bizler de ilgili ekibimizle birlikte konutları yerinde inceledik. Gayet muntazam bir işçilik olmuş. Köyün yerleşime açık alanında 22 konutun yapımı yüzde 84 seviyesindedir. Mahallemize, şehrimize ve hak sahiplerimize hayır uğurlu olsun? dedi.