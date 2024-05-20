Şanlıurfa'da depremden etkilenen binaların kontrollü yıkımı devam ediyor - Son Dakika
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Şanlıurfa'da depremden etkilenen binaların kontrollü yıkımı devam ediyor

Şanlıurfa\'da depremden etkilenen binaların kontrollü yıkımı devam ediyor

Kahramanmaraş merkezli depremler sonucunda ağır hasar alan Şanlıurfa'da, yıkım kararı verilen binaların yıkım çalışmaları sürüyor. Paşabağı Mahallesi'ndeki 5 katlı binanın yıkımı iş makineleriyle gerçekleştiriliyor ve enkazlar kamyonlarla taşınarak döküm alanına götürülüyor.

20.05.2024 10:51
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Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Şanlıurfa'da ağır hasarlı binaların kontrollü yıkımı sürüyor.

6 Şubat 2023'te meydana gelen afetin ardından kent merkezi ve ilçelerde yıkım kararı verilen yapılardaki çalışmalar devam ediyor.

Merkez Haliliye ilçesine bağlı Paşabağı Mahallesi'ndeki 5 katlı binanın yıkımı iş makineleriyle yapılıyor.

Ekiplerin çevresinde güvenlik önlemi aldığı binanın molozu kamyonlara yüklenerek enkaz döküm alanına taşınıyor.

Kaynak: AA

Kahramanmaraş, Şanlıurfa, Deprem, Yaşam, Güncel, Son Dakika

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