Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde, dereyi geçerken yükselen suya kapılıp kaybolan çocuğu arama çalışmaları sürüyor.
Kırsal Yukarı Durmuş Mahallesi'nde, Cırcıp Deresi'nden karşıya geçerken yükselen suya kapılan 13 yaşındaki Davut Kara'nın bulunması için AFAD ekiplerince başlatılan arama çalışmaları 7'nci gününde de devam ediyor.
Bölgedeki vatandaşların da destek verdiği çalışmalarda, dalgıçlar su altında arama yaparken su yüzeyinde de derenin akış yönüne doğru çalışmalar sürüyor.
Çalışmalar, Mardin il sınırında yer alan kırsal Çatalca Mahallesi bölgesinde yoğunlaştırıldı.
22 Mart'ta Cırcıp Deresi'nden karşıya geçerken suyun yükselmesi sonucu mahsur kalan Sadiye Kara (40), Emine Kara (30) ve Yasemin Çalışkan (18) vatandaşlarca kurtarılarak araçlarla Kızıltepe ve Ceylanpınar devlet hastanelerine kaldırılmış, suya kapılan Davut Kara'nın bulunması için çalışma başlatılmıştı.
Son Dakika › Güncel › Şanlıurfa'da dereye kapılan çocuğun arama çalışmaları devam ediyor - Son Dakika
Balıkesir'in Bandırma ilçesinde kıyıya vuran erkek cesedinin kimlik tespiti için çalışma başlatıldı. Marmara Denizi'nde batan kargo gemisinin personelinden birine ait olduğu değerlendirilen cesedin kimliği, kaybolan personelin yakınlarından alınan DNA örnekleriyle tespit edilecek.
Bölgesel Amatör Lig temsilcisi 1969 Bilecik Spor Kulübü'nün taraftar grubu olan Belekoma Tayfa, Ramazan ayında güzel bir projeye imza atarak, ihtiyacı sahibi 120 haneye ulaştı. Bilecik'in en büyük sivil toplum örgütü olan grup, aralarında topladıkları paralarla 1 haftalık kısa bir süre içerisinde 120 Ramazan kolisi aldı. Grup üyeleri, daha önceden belirledikleri ihtiyacı sahibi 120 haneye kendi imkanları ile dağıttı. Belekoma Tayfa Tribün Lideri Mert Pekcan, tüm grup üyelerine teşekkür ederek, 'Kendi imkanlarımızla aldığımız yardım kolilerini 'Komşusu açken tok yatan bizden değildir' şiarıyla başlattığımız organizasyon sonucunda 120 hanemize dağıtmış bulunuyoruz, herkesin bilmesini isteriz ki Bilecikspor'umuz var olduğu sürece bu şehrin en büyük sivil toplum örgütü olan Belekoma Tayfa olarak sosyal sorumluluk faaliyetlerimiz devam edecektir. Bu organizasyonda desteklerini esirgemeyen çorbada benimde tuzum olsun diyen değerli hemşerilerimize ve üniversitemiz bünyesinde bulunan taraftar gruplarımıza desteklerinden ötürü teşekkür ederiz' dedi.
Siirt İl Emniyet Müdürü Necmettin Öztürk başkanlığında gerçekleştirilen 'Seçim Güvenliği ve Genel Değerlendirme' toplantısında, seçim öncesi, sırası ve sonrasında alınacak güvenlik tedbirleri ele alındı. Toplantıya birim amirleri ve rütbeli personel katıldı.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü, Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanı'nın 2024 yılı Şubat ayına ait yolcu uçak, yolcu ve yük istatistiklerini paylaştı. İç hat yolcu trafiği 29 bin 933'e ulaşırken, havalimanına iniş-kalkış yapan uçak trafiği iç hatlarda 506'ya çıktı. Taşınan yük miktarı ise 309 ton olarak kaydedildi.
Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet sunan Besime Özderici Engelsiz Yaşam Merkezi, 344 öğrenciye ücretsiz eğitim ve tedavi hizmeti veriyor. Merkez, engelli bireylerin bağımsız, üreten ve ayakları üzerinde durabilen bireyler olmasını sağlamak amacıyla 4 bin metrekare kapalı alanda kuruldu. Merkezde çok amaçlı konferans salonu, kütüphane, spor salonu, yüzme ve hidroterapi havuzu gibi yapılar bulunuyor.
Düzce Ticaret ve Sanayi Odası tarafından yapılan açıklamaya göre, Düzce Valiliği'nde gerçekleştirilen törende, 'Sanayide İstihdam Odaklı Kaynakçılık Eğitimi' protokolü imzalandı. Protokol kapsamında, denetimli serbestlik tedbiri bulunan dezavantajlı bireylere sanayide ihtiyaç duyulan kaynakçılık eğitimi verilecek.
AK Parti Bilecik Belediye Başkan adayı Mustafa Yaman, Ertuğrulgazi ve Beşiktaş mahallelerinde düzenlenen yürüyüşlerde vatandaşlarla bir araya geldi. Yaman, programlarda kentle ilgili projelerini anlatarak, altyapı ve üstyapı sorunlarını çözeceğini belirtti. Yürüyüşlere AK Parti ve MHP il başkanları, ilçe başkanları ve adaylar da katıldı.
Galatasaray'ın Brezilyalı futbolcusu Carlos Vinicius, kurdukları aile ortamıyla Süper Lig'de şampiyon olacaklarına inandığını söyledi. Vinicius, taraftarlarla güzel ilişki kurduklarını ve takım arkadaşlarının yardımlarının başarıya ulaşmalarını sağlayacağını belirtti. Ayrıca, teknik direktör Okan Buruk'un liderliğinde şampiyon olabileceklerine inandığını ifade etti.
Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Boao Asya Forumu'nda yaptığı konuşmada, Trans Hazar Uluslararası Taşımacılık Koridoru'nun Asya ile Avrupa arasındaki tedarik zincirlerinin güvenliğini en etkili şekilde sağlayan ulaşım rotası olduğunu belirtti. Tokayev, bu koridorun geçen yıl 3 milyon ton yük taşıdığını ve yakın gelecekte 10 milyon tona çıkmasını beklediklerini ifade etti.
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