Şanlıurfa'da devrilen tırın sürücüsü yaralandı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Şanlıurfa'da devrilen tırın sürücüsü yaralandı

Şanlıurfa\'da devrilen tırın sürücüsü yaralandı

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, H.K. yönetimindeki 34 PG 426 plakalı tır kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Kazada yaralanan sürücü, Suruç Devlet Hastanesine kaldırıldı.

23.02.2024 13:57  Güncelleme: 14:00
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

??????? Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde devrilen tırın sürücüsü yaralandı.

H.K. yönetimindeki 34 PG 426 plakalı tır, Şanlıurfa-Suruç kara yolunda kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

Kazada yaralanan sürücü, Suruç Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA

Şanlıurfa, Trafik Kazaları, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Şanlıurfa'da devrilen tırın sürücüsü yaralandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.02.2024 16:22:24. #1.13#
SON DAKİKA: Şanlıurfa'da devrilen tırın sürücüsü yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement