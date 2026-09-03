Şanlıurfa'da dilenciden 60 bin lira çıktı, İran uyruklu şahıs sınır dışı edildi
Şanlıurfa'da zabıta ekipleri, kentte dilencilik yapanları yakalamak için başlattığı çalışmada İran uyruklu bir dilenciden 60 bin lira ele geçirdi. Paraya el konulan dilenciye 3 bin 700 lira ceza kesilirken, şahıs sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
Şanlıurfa'da zabıta ekiplerince yakalanan yabancı uyruklu dilencinin üzerinden 60 bin lira çıktı.
Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı ekiplerince kentte dilencilik yapanların yakalanması amacıyla çalışma başlatıldı.
Bu kapsamda Divan Yolu Caddesi'nde yakalanan İran uyruklu bir dilencinin üzerinde yapılan aramada 60 bin lira ele geçirildi.
Paraya el konulurken, dilenciye 3 bin 700 lira idari para cezası uygulandı.
İşlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edilen dilencinin sınır dışı edildiği öğrenildi.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Şanlıurfa'da dilenciden 60 bin lira çıktı, İran uyruklu şahıs sınır dışı edildi - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?