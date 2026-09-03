Şanlıurfa'da dilenciden 60 bin lira çıktı, İran uyruklu şahıs sınır dışı edildi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Şanlıurfa'da dilenciden 60 bin lira çıktı, İran uyruklu şahıs sınır dışı edildi

Şanlıurfa\'da dilenciden 60 bin lira çıktı, İran uyruklu şahıs sınır dışı edildi
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Şanlıurfa'da zabıta ekipleri, kentte dilencilik yapanları yakalamak için başlattığı çalışmada İran uyruklu bir dilenciden 60 bin lira ele geçirdi. Paraya el konulan dilenciye 3 bin 700 lira ceza kesilirken, şahıs sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Şanlıurfa'da zabıta ekiplerince yakalanan yabancı uyruklu dilencinin üzerinden 60 bin lira çıktı.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı ekiplerince kentte dilencilik yapanların yakalanması amacıyla çalışma başlatıldı.

Bu kapsamda Divan Yolu Caddesi'nde yakalanan İran uyruklu bir dilencinin üzerinde yapılan aramada 60 bin lira ele geçirildi.

Paraya el konulurken, dilenciye 3 bin 700 lira idari para cezası uygulandı.

İşlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edilen dilencinin sınır dışı edildiği öğrenildi.

Kaynak: AA

Şanlıurfa, Zabıta, Güncel, İran, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Şanlıurfa'da dilenciden 60 bin lira çıktı, İran uyruklu şahıs sınır dışı edildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Milyonları ilgilendiren emeklilik kararı Hesaplar değişebilir Milyonları ilgilendiren emeklilik kararı! Hesaplar değişebilir
Gemi faciasında ailesi için kendini feda etti Kahraman jandarma uzman çavuşa acı veda Gemi faciasında ailesi için kendini feda etti! Kahraman jandarma uzman çavuşa acı veda
İBB AKOM’dan İstanbul için sağanak uyarısı: Cuma gününe dikkat İBB AKOM'dan İstanbul için sağanak uyarısı: Cuma gününe dikkat
Darbe girişiminin arkasından çıktı Avrupa’dan Afrika’yı karıştırdılar Darbe girişiminin arkasından çıktı! Avrupa'dan Afrika'yı karıştırdılar
Bombalar susmuyor: Ölü sayısı yükseldi Bombalar susmuyor: Ölü sayısı yükseldi
Pompalı tüfekle oynarken kendisini vuran minik çocuk hayatını kaybetti Pompalı tüfekle oynarken kendisini vuran minik çocuk hayatını kaybetti

10:12
Ünlü sunucu fena yakalandı Yayına iç çamaşırıyla çıkmış
Ünlü sunucu fena yakalandı! Yayına iç çamaşırıyla çıkmış
10:04
Eylül ayı kira zam oranı yüzde 31,79 oldu
Eylül ayı kira zam oranı yüzde 31,79 oldu
10:01
Enflasyon rakamları belli oldu
Enflasyon rakamları belli oldu
09:29
Silivri açıklarındaki kazayla ilgili ALSU gemisindeki 9 kişi için soruşturma başlatıldı
Silivri açıklarındaki kazayla ilgili ALSU gemisindeki 9 kişi için soruşturma başlatıldı
09:13
UEFA’dan Fenerbahçe, Greenwood ve Guendouzi’ye soruşturma
UEFA'dan Fenerbahçe, Greenwood ve Guendouzi'ye soruşturma
08:51
Orta Doğu’da savaş büyüyor İran, Kuveyt’i füze ve İHA’larla vurdu
Orta Doğu'da savaş büyüyor! İran, Kuveyt'i füze ve İHA'larla vurdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.09.2026 10:30:10. #7.12#
SON DAKİKA: Şanlıurfa'da dilenciden 60 bin lira çıktı, İran uyruklu şahıs sınır dışı edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement