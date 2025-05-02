Şanlıurfa\'da Dolu Tarım Alanlarına Zarar Verdi

Şanlıurfa'nın Bozova, Hilvan ve Halfeti ilçelerinde etkili olan dolu, bazı tarım alanlarına zarar verdi.

Şanlıurfa Valiliğinden yapılan açıklamada, ilimizin bazı bölgelerinde etkili olan dolu yağışı sonucunda Bozova, Hilvan ve Halfeti ilçelerinde tarımsal üretim alanlarında zarar meydana geldiği belirtildi.

Bozova'da 10, Hilvan'da 15, Halfeti'de 4 mahallede fıstık, zeytin, pamuk gibi ürünlerde hasar oluştuğu ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İl, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerimiz tarafından sahada yürütülecek olan zarar tespit ve değerlendirme çalışmaları, en kısa sürede tamamlanacak ve süreç Valiliğimiz tarafından yakından takip edilecektir. Dolu zararından etkilenen bütün üreticilerimize üzüntülerimizi ve geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Oluşan mağduriyetlerin tespiti ve giderilmesi konusundaki çalışmalar koordinasyon içinde gerçekleştirilecektir."

Bozova Kaymakamı Halil İbrahim Yeşilyurt, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bugün yaşanan dolu felaketinden 10 mahallemiz ciddi şekilde etkilenmiştir. İlk andan itibaren İlçe Tarım ve Orman Müdürümüz ve personelimiz saha çalışmalarına başlamışlardır. En kısa sürede tespit ve değerlendirme tamamlanacaktır. Tüm çiftçilerimize geçmiş olsun." ifadelerini kullandı.