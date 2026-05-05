Şanlıurfa'da Eğitime 4 Gün Ara

(ŞANLIURFA)- Şanlıurfa Valiliği, olumsuz hava koşullarının yol açtığı hasar nedeniyle Birecik ve Viranşehir'de tüm eğitim kurumlarında "5 Mayıs Salı gününden itibaren 4 gün süreyle eğitim ve öğretime ara verildiğini" duyurdu.

Şanlıurfa Valiliği, 3 Mayıs 2026 tarihinde etkili olan olumsuz hava koşullarının okul binaları ve bahçelerinde hasara yol açtığını açıkladı. Hasarların giderilmesi ve okulların eğitime hazır hale getirilmesi amacıyla Birecik ve Viranşehir'de eğitime 4 gün süreyle ara verildi.

Valilikten yapılan açıklamada, "03.05.2026 tarihinde olumsuz hava şartlarının okul binaları ve bahçelerinde yol açtığı hasarlar ile bunların giderilmesi ve onarımının yapılarak eğitime hazır hale getirilmesi ihtiyacı göz önüne alınarak; Birecik ve Viranşehir ilçelerimizdeki bütün eğitim kurumlarında 5 Mayıs 2026 Salı gününden itibaren eğitim ve öğretime (4) gün süreyle ara verilmiştir" denildi.