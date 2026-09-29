Şanlıurfa\'da ekipler otobüste 39 kilo 700 gram sentetik uyuşturucu ele geçirdi

Şanlıurfa'da yolcu otobüsünde 39 kilo 700 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yapan şüphelilere yönelik çalışma yürüttü.

Bu kapsamda kent girişinde durdurulan yolcu otobüsünde yapılan aramada, valiz ve kolilere gizlenmiş 39 kilo 700 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltanı alındı.

Şüpheli, işlemleri için İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Emniyet müdürlüğünden paylaşılan görüntülerde, ekiplerin otobüsün bagaj bölümündeki valiz ve kolilerde uyuşturucu ele geçirmesi yer alıyor.